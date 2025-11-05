BiržaDEX+
Reāllaika BOMO on Base cena šodien ir 0.0003376 USD. Seko līdzi reāllaika BOMO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOMO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOMO

BOMO Cenas informācija

Kas ir BOMO

BOMO Oficiālā tīmekļa vietne

BOMO Tokenomika

BOMO Cenas prognoze

BOMO Vēsture

BOMO iegādes rokasgrāmata

BOMO uz bezseguma valūtu konvertētājs

BOMO Tūlītējie darījumi

BOMO on Base logotips

BOMO on Base kurss(BOMO)

1 BOMO uz USD reāllaika cena:

$0.0003376
$0.0003376
-8.36%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:51 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00033
$ 0.00033
24h zemākā
$ 0.0004326
$ 0.0004326
24h augstākā

$ 0.00033
$ 0.00033

$ 0.0004326
$ 0.0004326

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

0.00%

-8.36%

-57.38%

-57.38%

BOMO on Base (BOMO) reāllaika cena ir $ 0.0003376. Pēdējo 24 stundu laikā BOMO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00033 līdz augstākajai $ 0.0004326, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOMO visu laiku augstākā cena ir $ 0.022125194895044928, savukārt zemākā - $ 0.000006003498518756.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOMO ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -8.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -57.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BOMO on Base (BOMO) tirgus informācija

No.2970

$ 128.63K
$ 128.63K

$ 3.42K
$ 3.42K

$ 168.80K
$ 168.80K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

Pašreizējais BOMO on Base tirgus maksimums ir $ 128.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 3.42K. BOMO apjoms apgrozībā ir 381.00M ar kopējo apjomu 500000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 168.80K.

BOMO on Base (BOMO) cenas vēsture USD

Seko BOMO on Base cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000030798-8.36%
30 dienas$ -0.0047344-93.35%
60 dienas$ -0.0173434-98.10%
90 dienas$ -0.0051034-93.80%
BOMO on Base Cenas izmaiņas šodien

Šodien BOMO cena mainījās par $ -0.000030798 (-8.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

BOMO on Base 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0047344 (-93.35%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

BOMO on Base 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BOMO piedzīvoja izmaiņas $ -0.0173434 (-98.10%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

BOMO on Base 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0051034 (-93.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu BOMO on Base (BOMO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati BOMO on Base cenas vēstures lapu.

Kas ir BOMO on Base (BOMO)?

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu BOMO on Base ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BOMO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par BOMO on Base mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu BOMO on Base pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

BOMO on Base cenas prognoze (USD)

Kāda būs BOMO on Base (BOMO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BOMO on Base (BOMO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BOMO on Base prognozes.

Apskati BOMO on Base cenas prognozi!

BOMO on Base (BOMO) tokenomika

BOMO on Base (BOMO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOMO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties BOMO on Base (BOMO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties BOMO on Base? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties BOMO on Base MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BOMO uz vietējām valūtām

1 BOMO on Base(BOMO) uz VND
8.883944
1 BOMO on Base(BOMO) uz AUD
A$0.000519904
1 BOMO on Base(BOMO) uz GBP
0.000256576
1 BOMO on Base(BOMO) uz EUR
0.000293712
1 BOMO on Base(BOMO) uz USD
$0.0003376
1 BOMO on Base(BOMO) uz MYR
RM0.001414544
1 BOMO on Base(BOMO) uz TRY
0.014209584
1 BOMO on Base(BOMO) uz JPY
¥0.0516528
1 BOMO on Base(BOMO) uz ARS
ARS$0.492126272
1 BOMO on Base(BOMO) uz RUB
0.027342224
1 BOMO on Base(BOMO) uz INR
0.029955248
1 BOMO on Base(BOMO) uz IDR
Rp5.626664416
1 BOMO on Base(BOMO) uz PHP
0.019796864
1 BOMO on Base(BOMO) uz EGP
￡E.0.015971856
1 BOMO on Base(BOMO) uz BRL
R$0.00182304
1 BOMO on Base(BOMO) uz CAD
C$0.000476016
1 BOMO on Base(BOMO) uz BDT
0.04115344
1 BOMO on Base(BOMO) uz NGN
0.485056928
1 BOMO on Base(BOMO) uz COP
$1.3034736
1 BOMO on Base(BOMO) uz ZAR
R.0.005921504
1 BOMO on Base(BOMO) uz UAH
0.014206208
1 BOMO on Base(BOMO) uz TZS
T.Sh.0.83152568
1 BOMO on Base(BOMO) uz VES
Bs0.0752848
1 BOMO on Base(BOMO) uz CLP
$0.3193696
1 BOMO on Base(BOMO) uz PKR
Rs0.095446272
1 BOMO on Base(BOMO) uz KZT
0.17693616
1 BOMO on Base(BOMO) uz THB
฿0.011009136
1 BOMO on Base(BOMO) uz TWD
NT$0.010438592
1 BOMO on Base(BOMO) uz AED
د.إ0.001238992
1 BOMO on Base(BOMO) uz CHF
Fr0.000273456
1 BOMO on Base(BOMO) uz HKD
HK$0.002623152
1 BOMO on Base(BOMO) uz AMD
֏0.12914888
1 BOMO on Base(BOMO) uz MAD
.د.م0.003143056
1 BOMO on Base(BOMO) uz MXN
$0.006299616
1 BOMO on Base(BOMO) uz SAR
ريال0.001266
1 BOMO on Base(BOMO) uz ETB
Br0.051706816
1 BOMO on Base(BOMO) uz KES
KSh0.043631424
1 BOMO on Base(BOMO) uz JOD
د.أ0.0002393584
1 BOMO on Base(BOMO) uz PLN
0.001252496
1 BOMO on Base(BOMO) uz RON
лв0.001495568
1 BOMO on Base(BOMO) uz SEK
kr0.003237584
1 BOMO on Base(BOMO) uz BGN
лв0.00057392
1 BOMO on Base(BOMO) uz HUF
Ft0.114206704
1 BOMO on Base(BOMO) uz CZK
0.007174
1 BOMO on Base(BOMO) uz KWD
د.ك0.0001036432
1 BOMO on Base(BOMO) uz ILS
0.001100576
1 BOMO on Base(BOMO) uz BOB
Bs0.002332816
1 BOMO on Base(BOMO) uz AZN
0.00057392
1 BOMO on Base(BOMO) uz TJS
SM0.003112672
1 BOMO on Base(BOMO) uz GEL
0.000918272
1 BOMO on Base(BOMO) uz AOA
Kz0.30802624
1 BOMO on Base(BOMO) uz BHD
.د.ب0.0001272752
1 BOMO on Base(BOMO) uz BMD
$0.0003376
1 BOMO on Base(BOMO) uz DKK
kr0.0021944
1 BOMO on Base(BOMO) uz HNL
L0.008885632
1 BOMO on Base(BOMO) uz MUR
0.01549584
1 BOMO on Base(BOMO) uz NAD
$0.00589112
1 BOMO on Base(BOMO) uz NOK
kr0.003450272
1 BOMO on Base(BOMO) uz NZD
$0.000597552
1 BOMO on Base(BOMO) uz PAB
B/.0.0003376
1 BOMO on Base(BOMO) uz PGK
K0.001421296
1 BOMO on Base(BOMO) uz QAR
ر.ق0.001228864
1 BOMO on Base(BOMO) uz RSD
дин.0.034472336
1 BOMO on Base(BOMO) uz UZS
soʻm4.019046976
1 BOMO on Base(BOMO) uz ALL
L0.028395536
1 BOMO on Base(BOMO) uz ANG
ƒ0.000604304
1 BOMO on Base(BOMO) uz AWG
ƒ0.000604304
1 BOMO on Base(BOMO) uz BBD
$0.0006752
1 BOMO on Base(BOMO) uz BAM
KM0.00057392
1 BOMO on Base(BOMO) uz BIF
Fr0.9955824
1 BOMO on Base(BOMO) uz BND
$0.00043888
1 BOMO on Base(BOMO) uz BSD
$0.0003376
1 BOMO on Base(BOMO) uz JMD
$0.054194928
1 BOMO on Base(BOMO) uz KHR
1.355821856
1 BOMO on Base(BOMO) uz KMF
Fr0.1438176
1 BOMO on Base(BOMO) uz LAK
7.339130288
1 BOMO on Base(BOMO) uz LKR
රු0.102893728
1 BOMO on Base(BOMO) uz MDL
L0.005718944
1 BOMO on Base(BOMO) uz MGA
Ar1.527599488
1 BOMO on Base(BOMO) uz MOP
P0.0027008
1 BOMO on Base(BOMO) uz MVR
0.00519904
1 BOMO on Base(BOMO) uz MWK
MK0.58509456
1 BOMO on Base(BOMO) uz MZN
MT0.02158952
1 BOMO on Base(BOMO) uz NPR
रु0.047891936
1 BOMO on Base(BOMO) uz PYG
2.3942592
1 BOMO on Base(BOMO) uz RWF
Fr0.4905328
1 BOMO on Base(BOMO) uz SBD
$0.002778448
1 BOMO on Base(BOMO) uz SCR
0.004783792
1 BOMO on Base(BOMO) uz SRD
$0.0129976
1 BOMO on Base(BOMO) uz SVC
$0.002954
1 BOMO on Base(BOMO) uz SZL
L0.005894496
1 BOMO on Base(BOMO) uz TMT
m0.001184976
1 BOMO on Base(BOMO) uz TND
د.ت0.0009989584
1 BOMO on Base(BOMO) uz TTD
$0.002288928
1 BOMO on Base(BOMO) uz UGX
Sh1.1761984
1 BOMO on Base(BOMO) uz XAF
Fr0.1927696
1 BOMO on Base(BOMO) uz XCD
$0.00091152
1 BOMO on Base(BOMO) uz XOF
Fr0.1927696
1 BOMO on Base(BOMO) uz XPF
Fr0.0347728
1 BOMO on Base(BOMO) uz BWP
P0.0045576
1 BOMO on Base(BOMO) uz BZD
$0.000678576
1 BOMO on Base(BOMO) uz CVE
$0.032399472
1 BOMO on Base(BOMO) uz DJF
Fr0.0597552
1 BOMO on Base(BOMO) uz DOP
$0.021721184
1 BOMO on Base(BOMO) uz DZD
د.ج0.044093936
1 BOMO on Base(BOMO) uz FJD
$0.000769728
1 BOMO on Base(BOMO) uz GNF
Fr2.935432
1 BOMO on Base(BOMO) uz GTQ
Q0.002586016
1 BOMO on Base(BOMO) uz GYD
$0.07062592
1 BOMO on Base(BOMO) uz ISK
kr0.0428752

BOMO on Base resurss

Dziļākai izpratnei par BOMO on Base, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā BOMO on Base vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par BOMO on Base

Kāda ir BOMO on Base (BOMO) vērtība šodien?
Reāllaika BOMO cena USD ir 0.0003376 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOMO uz USD cena?
Pašreizējā BOMO uz USD cena ir $ 0.0003376. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BOMO on Base tirgus maksimums?
BOMO tirgus maksimums ir $ 128.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOMO apjoms apgrozībā?
BOMO apjoms apgrozībā ir 381.00M USD.
Kāda bija BOMO vēsturiski augstākā cena?
BOMO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.022125194895044928 USD apmērā.
Kāda bija BOMO vēsturiski zemākā cena?
BOMO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000006003498518756 USD.
Kāds ir BOMO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOMO tirdzniecības apjoms ir $ 3.42K USD.
Vai BOMO šogad kāps augstāk?
BOMO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOMO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:51 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BOMO uz USD kalkulators

Summa

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.0003376 USD

Tirgot BOMO

BOMO/USDT
$0.0003376
$0.0003376
-8.36%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,246.89

$3,177.43

$151.63

$1.0003

$2.1344

$100,246.89

$3,177.43

$151.63

$2.1344

$0.15489

