Reāllaika Boba Cat cena šodien ir 0.002152 USD. Seko līdzi reāllaika BOBACAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOBACAT cenas tendenci MEXC.

Boba Cat logotips

Boba Cat kurss(BOBACAT)

1 BOBACAT uz USD reāllaika cena:

$0.002152
-8.77%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:44 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.002131
24h zemākā
$ 0.002489
24h augstākā

$ 0.002131
$ 0.002489
--
--
-2.63%

-8.77%

-21.12%

-21.12%

Boba Cat (BOBACAT) reāllaika cena ir $ 0.002152. Pēdējo 24 stundu laikā BOBACAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.002131 līdz augstākajai $ 0.002489, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOBACAT visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOBACAT ir mainījies par -2.63% pēdējā stundā, par -8.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) tirgus informācija

--
$ 12.23K
$ 0.00
--
--
ETH

Pašreizējais Boba Cat tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 12.23K. BOBACAT apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Boba Cat (BOBACAT) cenas vēsture USD

Seko Boba Cat cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00020687-8.77%
30 dienas$ -0.002221-50.79%
60 dienas$ +0.000152+7.60%
90 dienas$ +0.000152+7.60%
Boba Cat Cenas izmaiņas šodien

Šodien BOBACAT cena mainījās par $ -0.00020687 (-8.77%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Boba Cat 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002221 (-50.79%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Boba Cat 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BOBACAT piedzīvoja izmaiņas $ +0.000152 (+7.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Boba Cat 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.000152 (+7.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Boba Cat (BOBACAT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Boba Cat cenas vēstures lapu.

Kas ir Boba Cat (BOBACAT)?

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Boba Cat ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BOBACAT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Boba Cat mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Boba Cat pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Boba Cat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boba Cat (BOBACAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boba Cat (BOBACAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boba Cat prognozes.

Apskati Boba Cat cenas prognozi!

Boba Cat (BOBACAT) tokenomika

Boba Cat (BOBACAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOBACAT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Boba Cat (BOBACAT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Boba Cat? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Boba Cat MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BOBACAT uz vietējām valūtām

1 Boba Cat(BOBACAT) uz VND
56.62988
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AUD
A$0.00331408
1 Boba Cat(BOBACAT) uz GBP
0.00163552
1 Boba Cat(BOBACAT) uz EUR
0.00187224
1 Boba Cat(BOBACAT) uz USD
$0.002152
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MYR
RM0.00901688
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TRY
0.09057768
1 Boba Cat(BOBACAT) uz JPY
¥0.329256
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ARS
ARS$3.13701344
1 Boba Cat(BOBACAT) uz RUB
0.17429048
1 Boba Cat(BOBACAT) uz INR
0.19094696
1 Boba Cat(BOBACAT) uz IDR
Rp35.86665232
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PHP
0.12619328
1 Boba Cat(BOBACAT) uz EGP
￡E.0.10181112
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BRL
R$0.0116208
1 Boba Cat(BOBACAT) uz CAD
C$0.00303432
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BDT
0.2623288
1 Boba Cat(BOBACAT) uz NGN
3.09195056
1 Boba Cat(BOBACAT) uz COP
$8.308872
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ZAR
R.0.03774608
1 Boba Cat(BOBACAT) uz UAH
0.09055616
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TZS
T.Sh.5.3004836
1 Boba Cat(BOBACAT) uz VES
Bs0.479896
1 Boba Cat(BOBACAT) uz CLP
$2.035792
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PKR
Rs0.60841344
1 Boba Cat(BOBACAT) uz KZT
1.1278632
1 Boba Cat(BOBACAT) uz THB
฿0.07017672
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TWD
NT$0.06653984
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AED
د.إ0.00789784
1 Boba Cat(BOBACAT) uz CHF
Fr0.00174312
1 Boba Cat(BOBACAT) uz HKD
HK$0.01672104
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AMD
֏0.8232476
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MAD
.د.م0.02003512
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MXN
$0.04015632
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SAR
ريال0.00807
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ETB
Br0.32960032
1 Boba Cat(BOBACAT) uz KES
KSh0.27812448
1 Boba Cat(BOBACAT) uz JOD
د.أ0.001525768
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PLN
0.00798392
1 Boba Cat(BOBACAT) uz RON
лв0.00953336
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SEK
kr0.02063768
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BGN
лв0.0036584
1 Boba Cat(BOBACAT) uz HUF
Ft0.72800008
1 Boba Cat(BOBACAT) uz CZK
0.04573
1 Boba Cat(BOBACAT) uz KWD
د.ك0.000660664
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ILS
0.00701552
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BOB
Bs0.01487032
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AZN
0.0036584
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TJS
SM0.01984144
1 Boba Cat(BOBACAT) uz GEL
0.00585344
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AOA
Kz1.9634848
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BHD
.د.ب0.000811304
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BMD
$0.002152
1 Boba Cat(BOBACAT) uz DKK
kr0.013988
1 Boba Cat(BOBACAT) uz HNL
L0.05664064
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MUR
0.0987768
1 Boba Cat(BOBACAT) uz NAD
$0.0375524
1 Boba Cat(BOBACAT) uz NOK
kr0.02199344
1 Boba Cat(BOBACAT) uz NZD
$0.00380904
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PAB
B/.0.002152
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PGK
K0.00905992
1 Boba Cat(BOBACAT) uz QAR
ر.ق0.00783328
1 Boba Cat(BOBACAT) uz RSD
дин.0.21974072
1 Boba Cat(BOBACAT) uz UZS
soʻm25.61904352
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ALL
L0.18100472
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ANG
ƒ0.00385208
1 Boba Cat(BOBACAT) uz AWG
ƒ0.00385208
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BBD
$0.004304
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BAM
KM0.0036584
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BIF
Fr6.346248
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BND
$0.0027976
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BSD
$0.002152
1 Boba Cat(BOBACAT) uz JMD
$0.34546056
1 Boba Cat(BOBACAT) uz KHR
8.64256112
1 Boba Cat(BOBACAT) uz KMF
Fr0.916752
1 Boba Cat(BOBACAT) uz LAK
46.78260776
1 Boba Cat(BOBACAT) uz LKR
රු0.65588656
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MDL
L0.03645488
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MGA
Ar9.73754176
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MOP
P0.017216
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MVR
0.0331408
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MWK
MK3.7296312
1 Boba Cat(BOBACAT) uz MZN
MT0.1376204
1 Boba Cat(BOBACAT) uz NPR
रु0.30528272
1 Boba Cat(BOBACAT) uz PYG
15.261984
1 Boba Cat(BOBACAT) uz RWF
Fr3.126856
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SBD
$0.01771096
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SCR
0.03049384
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SRD
$0.082852
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SVC
$0.01883
1 Boba Cat(BOBACAT) uz SZL
L0.03757392
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TMT
m0.00755352
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TND
د.ت0.006367768
1 Boba Cat(BOBACAT) uz TTD
$0.01459056
1 Boba Cat(BOBACAT) uz UGX
Sh7.497568
1 Boba Cat(BOBACAT) uz XAF
Fr1.228792
1 Boba Cat(BOBACAT) uz XCD
$0.0058104
1 Boba Cat(BOBACAT) uz XOF
Fr1.228792
1 Boba Cat(BOBACAT) uz XPF
Fr0.221656
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BWP
P0.029052
1 Boba Cat(BOBACAT) uz BZD
$0.00432552
1 Boba Cat(BOBACAT) uz CVE
$0.20652744
1 Boba Cat(BOBACAT) uz DJF
Fr0.380904
1 Boba Cat(BOBACAT) uz DOP
$0.13845968
1 Boba Cat(BOBACAT) uz DZD
د.ج0.28107272
1 Boba Cat(BOBACAT) uz FJD
$0.00490656
1 Boba Cat(BOBACAT) uz GNF
Fr18.71164
1 Boba Cat(BOBACAT) uz GTQ
Q0.01648432
1 Boba Cat(BOBACAT) uz GYD
$0.4501984
1 Boba Cat(BOBACAT) uz ISK
kr0.273304

Boba Cat resurss

Dziļākai izpratnei par Boba Cat, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Boba Cat

Kāda ir Boba Cat (BOBACAT) vērtība šodien?
Reāllaika BOBACAT cena USD ir 0.002152 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOBACAT uz USD cena?
Pašreizējā BOBACAT uz USD cena ir $ 0.002152. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boba Cat tirgus maksimums?
BOBACAT tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOBACAT apjoms apgrozībā?
BOBACAT apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BOBACAT vēsturiski augstākā cena?
BOBACAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BOBACAT vēsturiski zemākā cena?
BOBACAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BOBACAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOBACAT tirdzniecības apjoms ir $ 12.23K USD.
Vai BOBACAT šogad kāps augstāk?
BOBACAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOBACAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:44 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BOBACAT uz USD kalkulators

Summa

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002152 USD

Tirgot BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.002152
-8.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

