BOB (BOB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BOB (BOB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BOB (BOB) informācija

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://explainthisbob.com/
Tehniskais dokuments:
https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729

BOB (BOB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOB (BOB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.97M
$ 3.97M
Kopējais apjoms:
$ 689.13B
$ 689.13B
Apjoms apgrozībā:
$ 689.13B
$ 689.13B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.98M
$ 3.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000249
$ 0.000249
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083
Pašreizējā cena:
$ 0.000005767
$ 0.000005767

BOB (BOB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOB (BOB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOB tokenomiku, uzzini BOB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BOB

Vēlies iekļaut BOB (BOB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BOB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BOB (BOB) cenas vēsture

BOB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BOB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOB? Mūsu BOB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.