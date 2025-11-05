BiržaDEX+
Reāllaika Pacu Jalur cena šodien ir 0.000154 USD. Seko līdzi reāllaika BOATKID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOATKID cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pacu Jalur cena šodien ir 0.000154 USD. Seko līdzi reāllaika BOATKID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOATKID cenas tendenci MEXC.

Pacu Jalur logotips

Pacu Jalur kurss(BOATKID)

1 BOATKID uz USD reāllaika cena:

$0.000154
$0.000154$0.000154
+13.23%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:37 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011
24h zemākā
$ 0.0002098
$ 0.0002098$ 0.0002098
24h augstākā

$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011

$ 0.0002098
$ 0.0002098$ 0.0002098

--
----

--
----

+19.84%

+13.23%

-42.95%

-42.95%

Pacu Jalur (BOATKID) reāllaika cena ir $ 0.000154. Pēdējo 24 stundu laikā BOATKID tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00011 līdz augstākajai $ 0.0002098, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOATKID visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOATKID ir mainījies par +19.84% pēdējā stundā, par +13.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) tirgus informācija

--
----

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 153.65K
$ 153.65K$ 153.65K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Pašreizējais Pacu Jalur tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 3.12K. BOATKID apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 997735729. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 153.65K.

Pacu Jalur (BOATKID) cenas vēsture USD

Seko Pacu Jalur cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000017994+13.23%
30 dienas$ -0.000642-80.66%
60 dienas$ -0.001-86.66%
90 dienas$ -0.001471-90.53%
Pacu Jalur Cenas izmaiņas šodien

Šodien BOATKID cena mainījās par $ +0.000017994 (+13.23%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Pacu Jalur 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000642 (-80.66%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Pacu Jalur 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BOATKID piedzīvoja izmaiņas $ -0.001 (-86.66%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Pacu Jalur 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.001471 (-90.53%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Pacu Jalur (BOATKID) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Pacu Jalur cenas vēstures lapu.

Kas ir Pacu Jalur (BOATKID)?

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Pacu Jalur ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BOATKID steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Pacu Jalur mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Pacu Jalur pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Pacu Jalur cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pacu Jalur (BOATKID) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pacu Jalur (BOATKID) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pacu Jalur prognozes.

Apskati Pacu Jalur cenas prognozi!

Pacu Jalur (BOATKID) tokenomika

Pacu Jalur (BOATKID) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOATKID tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Pacu Jalur (BOATKID)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Pacu Jalur? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Pacu Jalur MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BOATKID uz vietējām valūtām

1 Pacu Jalur(BOATKID) uz VND
4.05251
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AUD
A$0.00023716
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz GBP
0.00011704
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz EUR
0.00013398
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz USD
$0.000154
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MYR
RM0.00064526
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TRY
0.00648186
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz JPY
¥0.023562
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ARS
ARS$0.22448888
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz RUB
0.01247246
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz INR
0.01366442
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz IDR
Rp2.56666564
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PHP
0.00903056
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz EGP
￡E.0.00728574
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BRL
R$0.0008316
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz CAD
C$0.00021714
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BDT
0.0187726
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz NGN
0.22126412
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz COP
$0.594594
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ZAR
R.0.00270116
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz UAH
0.00648032
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TZS
T.Sh.0.3793097
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz VES
Bs0.034342
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz CLP
$0.145684
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PKR
Rs0.04353888
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz KZT
0.0807114
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz THB
฿0.00502194
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TWD
NT$0.00476168
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AED
د.إ0.00056518
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz CHF
Fr0.00012474
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz HKD
HK$0.00119658
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AMD
֏0.0589127
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MAD
.د.م0.00143374
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MXN
$0.00287364
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SAR
ريال0.0005775
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ETB
Br0.02358664
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz KES
KSh0.01990296
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz JOD
د.أ0.000109186
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PLN
0.00057134
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz RON
лв0.00068222
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SEK
kr0.00147686
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BGN
лв0.0002618
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz HUF
Ft0.05209666
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz CZK
0.0032725
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz KWD
د.ك0.000047278
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ILS
0.00050204
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BOB
Bs0.00106414
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AZN
0.0002618
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TJS
SM0.00141988
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz GEL
0.00041888
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AOA
Kz0.1405096
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BHD
.د.ب0.000058058
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BMD
$0.000154
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz DKK
kr0.001001
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz HNL
L0.00405328
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MUR
0.0070686
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz NAD
$0.0026873
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz NOK
kr0.00157388
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz NZD
$0.00027258
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PAB
B/.0.000154
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PGK
K0.00064834
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz QAR
ر.ق0.00056056
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz RSD
дин.0.01572494
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz UZS
soʻm1.83333304
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ALL
L0.01295294
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ANG
ƒ0.00027566
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz AWG
ƒ0.00027566
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BBD
$0.000308
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BAM
KM0.0002618
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BIF
Fr0.454146
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BND
$0.0002002
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BSD
$0.000154
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz JMD
$0.02472162
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz KHR
0.61847324
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz KMF
Fr0.065604
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz LAK
3.34782602
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz LKR
රු0.04693612
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MDL
L0.00260876
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MGA
Ar0.69683152
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MOP
P0.001232
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MVR
0.0023716
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MWK
MK0.2668974
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz MZN
MT0.0098483
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz NPR
रु0.02184644
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz PYG
1.092168
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz RWF
Fr0.223762
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SBD
$0.00126742
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SCR
0.00218218
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SRD
$0.005929
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SVC
$0.0013475
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz SZL
L0.00268884
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TMT
m0.00054054
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TND
د.ت0.000455686
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz TTD
$0.00104412
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz UGX
Sh0.536536
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz XAF
Fr0.087934
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz XCD
$0.0004158
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz XOF
Fr0.087934
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz XPF
Fr0.015862
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BWP
P0.002079
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz BZD
$0.00030954
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz CVE
$0.01477938
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz DJF
Fr0.027258
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz DOP
$0.00990836
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz DZD
د.ج0.02011394
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz FJD
$0.00035112
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz GNF
Fr1.33903
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz GTQ
Q0.00117964
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz GYD
$0.0322168
1 Pacu Jalur(BOATKID) uz ISK
kr0.019558

Pacu Jalur resurss

Dziļākai izpratnei par Pacu Jalur, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Pacu Jalur

Kāda ir Pacu Jalur (BOATKID) vērtība šodien?
Reāllaika BOATKID cena USD ir 0.000154 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOATKID uz USD cena?
Pašreizējā BOATKID uz USD cena ir $ 0.000154. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pacu Jalur tirgus maksimums?
BOATKID tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOATKID apjoms apgrozībā?
BOATKID apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BOATKID vēsturiski augstākā cena?
BOATKID sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BOATKID vēsturiski zemākā cena?
BOATKID sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BOATKID tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOATKID tirdzniecības apjoms ir $ 3.12K USD.
Vai BOATKID šogad kāps augstāk?
BOATKID cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOATKID cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:37 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BOATKID uz USD kalkulators

Summa

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.000154 USD

Tirgot BOATKID

BOATKID/USDT
$0.000154
$0.000154$0.000154
+13.23%

