Reāllaika BNKR cena šodien ir 0.0003674 USD. Seko līdzi reāllaika BNKR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNKR cenas tendenci MEXC.

BNKR kurss(BNKR)

1 BNKR uz USD reāllaika cena:

$0.0003676
+0.76%1D
USD
BNKR (BNKR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 06:34:50 (UTC+8)

BNKR (BNKR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0003537
24h zemākā
$ 0.000395
24h augstākā

$ 0.0003537
$ 0.000395
--
--
-0.11%

+0.76%

-7.81%

-7.81%

BNKR (BNKR) reāllaika cena ir $ 0.0003674. Pēdējo 24 stundu laikā BNKR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0003537 līdz augstākajai $ 0.000395, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNKR visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNKR ir mainījies par -0.11% pēdējā stundā, par +0.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BNKR (BNKR) tirgus informācija

--
$ 59.50K
$ 0.00
--
--
BASE

Pašreizējais BNKR tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.50K. BNKR apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

BNKR (BNKR) cenas vēsture USD

Seko BNKR cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000002773+0.76%
30 dienas$ -0.0002617-41.60%
60 dienas$ -0.0002696-42.33%
90 dienas$ +0.0000674+22.46%
BNKR Cenas izmaiņas šodien

Šodien BNKR cena mainījās par $ +0.000002773 (+0.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

BNKR 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0002617 (-41.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

BNKR 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BNKR piedzīvoja izmaiņas $ -0.0002696 (-42.33%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

BNKR 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0000674 (+22.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu BNKR (BNKR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati BNKR cenas vēstures lapu.

Kas ir BNKR (BNKR)?

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu BNKR ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BNKR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par BNKR mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu BNKR pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

BNKR cenas prognoze (USD)

Kāda būs BNKR (BNKR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BNKR (BNKR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BNKR prognozes.

Apskati BNKR cenas prognozi!

BNKR (BNKR) tokenomika

BNKR (BNKR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNKR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties BNKR (BNKR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties BNKR? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties BNKR MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BNKR uz vietējām valūtām

1 BNKR(BNKR) uz VND
9.668131
1 BNKR(BNKR) uz AUD
A$0.000562122
1 BNKR(BNKR) uz GBP
0.000271876
1 BNKR(BNKR) uz EUR
0.00031229
1 BNKR(BNKR) uz USD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) uz MYR
RM0.001550428
1 BNKR(BNKR) uz TRY
0.015383038
1 BNKR(BNKR) uz JPY
¥0.05511
1 BNKR(BNKR) uz ARS
ARS$0.53478744
1 BNKR(BNKR) uz RUB
0.029781444
1 BNKR(BNKR) uz INR
0.032338548
1 BNKR(BNKR) uz IDR
Rp6.123330884
1 BNKR(BNKR) uz PHP
0.021353288
1 BNKR(BNKR) uz EGP
￡E.0.017480892
1 BNKR(BNKR) uz BRL
R$0.00198396
1 BNKR(BNKR) uz CAD
C$0.00051436
1 BNKR(BNKR) uz BDT
0.044885258
1 BNKR(BNKR) uz NGN
0.540291092
1 BNKR(BNKR) uz COP
$1.4185314
1 BNKR(BNKR) uz ZAR
R.0.006378064
1 BNKR(BNKR) uz UAH
0.015379364
1 BNKR(BNKR) uz TZS
T.Sh.0.90492457
1 BNKR(BNKR) uz VES
Bs0.0738474
1 BNKR(BNKR) uz CLP
$0.3512344
1 BNKR(BNKR) uz PKR
Rs0.104312208
1 BNKR(BNKR) uz KZT
0.198271084
1 BNKR(BNKR) uz THB
฿0.011991936
1 BNKR(BNKR) uz TWD
NT$0.011253462
1 BNKR(BNKR) uz AED
د.إ0.001348358
1 BNKR(BNKR) uz CHF
Fr0.000290246
1 BNKR(BNKR) uz HKD
HK$0.002854698
1 BNKR(BNKR) uz AMD
֏0.14152248
1 BNKR(BNKR) uz MAD
.د.م0.003369058
1 BNKR(BNKR) uz MXN
$0.006749138
1 BNKR(BNKR) uz SAR
ريال0.00137775
1 BNKR(BNKR) uz ETB
Br0.05448542
1 BNKR(BNKR) uz KES
KSh0.04759667
1 BNKR(BNKR) uz JOD
د.أ0.0002604866
1 BNKR(BNKR) uz PLN
0.001337336
1 BNKR(BNKR) uz RON
лв0.001601864
1 BNKR(BNKR) uz SEK
kr0.003464582
1 BNKR(BNKR) uz BGN
лв0.000613558
1 BNKR(BNKR) uz HUF
Ft0.122752014
1 BNKR(BNKR) uz CZK
0.007656616
1 BNKR(BNKR) uz KWD
د.ك0.000112057
1 BNKR(BNKR) uz ILS
0.00121242
1 BNKR(BNKR) uz BOB
Bs0.002546082
1 BNKR(BNKR) uz AZN
0.00062458
1 BNKR(BNKR) uz TJS
SM0.00339845
1 BNKR(BNKR) uz GEL
0.00099198
1 BNKR(BNKR) uz AOA
Kz0.336755166
1 BNKR(BNKR) uz BHD
.د.ب0.0001381424
1 BNKR(BNKR) uz BMD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) uz DKK
kr0.00235136
1 BNKR(BNKR) uz HNL
L0.009677316
1 BNKR(BNKR) uz MUR
0.016544022
1 BNKR(BNKR) uz NAD
$0.006425826
1 BNKR(BNKR) uz NOK
kr0.003696044
1 BNKR(BNKR) uz NZD
$0.000639276
1 BNKR(BNKR) uz PAB
B/.0.0003674
1 BNKR(BNKR) uz PGK
K0.001568798
1 BNKR(BNKR) uz QAR
ر.ق0.00134101
1 BNKR(BNKR) uz RSD
дин.0.036916352
1 BNKR(BNKR) uz UZS
soʻm4.480487088
1 BNKR(BNKR) uz ALL
L0.030461134
1 BNKR(BNKR) uz ANG
ƒ0.000657646
1 BNKR(BNKR) uz AWG
ƒ0.00066132
1 BNKR(BNKR) uz BBD
$0.0007348
1 BNKR(BNKR) uz BAM
KM0.000613558
1 BNKR(BNKR) uz BIF
Fr1.0867692
1 BNKR(BNKR) uz BND
$0.000473946
1 BNKR(BNKR) uz BSD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) uz JMD
$0.059228554
1 BNKR(BNKR) uz KHR
1.48144865
1 BNKR(BNKR) uz KMF
Fr0.1550428
1 BNKR(BNKR) uz LAK
7.986956362
1 BNKR(BNKR) uz LKR
රු0.111568358
1 BNKR(BNKR) uz MDL
L0.006212734
1 BNKR(BNKR) uz MGA
Ar1.640176472
1 BNKR(BNKR) uz MOP
P0.002946548
1 BNKR(BNKR) uz MVR
0.00562122
1 BNKR(BNKR) uz MWK
MK0.638956362
1 BNKR(BNKR) uz MZN
MT0.023480534
1 BNKR(BNKR) uz NPR
रु0.051898924
1 BNKR(BNKR) uz PYG
2.6239708
1 BNKR(BNKR) uz RWF
Fr0.534567
1 BNKR(BNKR) uz SBD
$0.003023702
1 BNKR(BNKR) uz SCR
0.005110534
1 BNKR(BNKR) uz SRD
$0.014479234
1 BNKR(BNKR) uz SVC
$0.003222098
1 BNKR(BNKR) uz SZL
L0.006422152
1 BNKR(BNKR) uz TMT
m0.0012859
1 BNKR(BNKR) uz TND
د.ت0.0010757472
1 BNKR(BNKR) uz TTD
$0.00249832
1 BNKR(BNKR) uz UGX
Sh1.2844304
1 BNKR(BNKR) uz XAF
Fr0.2064788
1 BNKR(BNKR) uz XCD
$0.00099198
1 BNKR(BNKR) uz XOF
Fr0.2064788
1 BNKR(BNKR) uz XPF
Fr0.0374748
1 BNKR(BNKR) uz BWP
P0.004937856
1 BNKR(BNKR) uz BZD
$0.000738474
1 BNKR(BNKR) uz CVE
$0.03475604
1 BNKR(BNKR) uz DJF
Fr0.0653972
1 BNKR(BNKR) uz DOP
$0.023263768
1 BNKR(BNKR) uz DZD
د.ج0.047618714
1 BNKR(BNKR) uz FJD
$0.000833998
1 BNKR(BNKR) uz GNF
Fr3.194543
1 BNKR(BNKR) uz GTQ
Q0.002821632
1 BNKR(BNKR) uz GYD
$0.077084194
1 BNKR(BNKR) uz ISK
kr0.0444554

BNKR resurss

Dziļākai izpratnei par BNKR, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par BNKR

Kāda ir BNKR (BNKR) vērtība šodien?
Reāllaika BNKR cena USD ir 0.0003674 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNKR uz USD cena?
Pašreizējā BNKR uz USD cena ir $ 0.0003674. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BNKR tirgus maksimums?
BNKR tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNKR apjoms apgrozībā?
BNKR apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BNKR vēsturiski augstākā cena?
BNKR sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BNKR vēsturiski zemākā cena?
BNKR sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BNKR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNKR tirdzniecības apjoms ir $ 59.50K USD.
Vai BNKR šogad kāps augstāk?
BNKR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNKR cenas prognozi dziļākai analīzei.
BNKR (BNKR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-18 16:36:53Nozares ziņas
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Nozares ziņas
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Nozares ziņas
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Nozares ziņas
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Nozares ziņas
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Nozares ziņas
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

