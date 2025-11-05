BiržaDEX+
Reāllaika Bnb Tiger Inu cena šodien ir 0.000000000003831 USD. Seko līdzi reāllaika BNBTIGER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBTIGER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNBTIGER

BNBTIGER Cenas informācija

Kas ir BNBTIGER

BNBTIGER Oficiālā tīmekļa vietne

BNBTIGER Tokenomika

BNBTIGER Cenas prognoze

BNBTIGER Vēsture

BNBTIGER iegādes rokasgrāmata

BNBTIGER uz bezseguma valūtu konvertētājs

BNBTIGER Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bnb Tiger Inu logotips

Bnb Tiger Inu kurss(BNBTIGER)

1 BNBTIGER uz USD reāllaika cena:

$0.000000000003831
$0.000000000003831
-10.26%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:11 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000000000003661
$ 0.000000000003661
24h zemākā
$ 0.00000000000438
$ 0.00000000000438
24h augstākā

$ 0.000000000003661
$ 0.000000000003661

$ 0.00000000000438
$ 0.00000000000438

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887

-3.16%

-10.26%

-29.88%

-29.88%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) reāllaika cena ir $ 0.000000000003831. Pēdējo 24 stundu laikā BNBTIGER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000000000003661 līdz augstākajai $ 0.00000000000438, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNBTIGER visu laiku augstākā cena ir $ 0.000000000011449246, savukārt zemākā - $ 0.000000000001738887.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNBTIGER ir mainījies par -3.16% pēdējā stundā, par -10.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tirgus informācija

No.3870

$ 2.26M
$ 2.26M

$ 27.65K
$ 27.65K

$ 3.83M
$ 3.83M

588,659.61T
588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

Pašreizējais Bnb Tiger Inu tirgus maksimums ir $ 2.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 27.65K. BNBTIGER apjoms apgrozībā ir 588,659.61T ar kopējo apjomu 588659610002000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.83M.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) cenas vēsture USD

Seko Bnb Tiger Inu cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000000000000438-10.26%
30 dienas$ -0.000000000003185-45.40%
60 dienas$ -0.000000000001169-23.38%
90 dienas$ -0.000000000001169-23.38%
Bnb Tiger Inu Cenas izmaiņas šodien

Šodien BNBTIGER cena mainījās par $ -0.000000000000438 (-10.26%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Bnb Tiger Inu 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000000000003185 (-45.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Bnb Tiger Inu 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BNBTIGER piedzīvoja izmaiņas $ -0.000000000001169 (-23.38%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Bnb Tiger Inu 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000000000001169 (-23.38%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Bnb Tiger Inu cenas vēstures lapu.

Kas ir Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Bnb Tiger Inu ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BNBTIGER steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Bnb Tiger Inu mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Bnb Tiger Inu pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Bnb Tiger Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bnb Tiger Inu prognozes.

Apskati Bnb Tiger Inu cenas prognozi!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomika

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNBTIGER tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Bnb Tiger Inu? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Bnb Tiger Inu MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Bnb Tiger Inu resurss

Dziļākai izpratnei par Bnb Tiger Inu, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Bnb Tiger Inu vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Bnb Tiger Inu

Kāda ir Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) vērtība šodien?
Reāllaika BNBTIGER cena USD ir 0.000000000003831 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNBTIGER uz USD cena?
Pašreizējā BNBTIGER uz USD cena ir $ 0.000000000003831. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bnb Tiger Inu tirgus maksimums?
BNBTIGER tirgus maksimums ir $ 2.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNBTIGER apjoms apgrozībā?
BNBTIGER apjoms apgrozībā ir 588,659.61T USD.
Kāda bija BNBTIGER vēsturiski augstākā cena?
BNBTIGER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.000000000011449246 USD apmērā.
Kāda bija BNBTIGER vēsturiski zemākā cena?
BNBTIGER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000000000001738887 USD.
Kāds ir BNBTIGER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNBTIGER tirdzniecības apjoms ir $ 27.65K USD.
Vai BNBTIGER šogad kāps augstāk?
BNBTIGER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNBTIGER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:11 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.000000000003831
