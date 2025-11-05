BiržaDEX+
Reāllaika Bluwhale Points cena šodien ir 0.00125 USD. Seko līdzi reāllaika BLUP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLUP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bluwhale Points cena šodien ir 0.00125 USD. Seko līdzi reāllaika BLUP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLUP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BLUP

BLUP Cenas informācija

Kas ir BLUP

BLUP Tehniskais dokuments

BLUP Oficiālā tīmekļa vietne

BLUP Tokenomika

BLUP Cenas prognoze

BLUP Vēsture

BLUP iegādes rokasgrāmata

BLUP uz bezseguma valūtu konvertētājs

BLUP Tūlītējie darījumi

Bluwhale Points logotips

Bluwhale Points kurss(BLUP)

1 BLUP uz USD reāllaika cena:

$0.00125
$0.00125$0.00125
0.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:03 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
24h zemākā
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
24h augstākā

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-14.68%

-14.68%

Bluwhale Points (BLUP) reāllaika cena ir $ 0.00125. Pēdējo 24 stundu laikā BLUP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00125 līdz augstākajai $ 0.00125, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLUP visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLUP ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bluwhale Points (BLUP) tirgus informācija

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais Bluwhale Points tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 0.00. BLUP apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.25M.

Bluwhale Points (BLUP) cenas vēsture USD

Seko Bluwhale Points cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.002005-61.60%
60 dienas$ -0.003204-71.94%
90 dienas$ -0.00125-50.00%
Bluwhale Points Cenas izmaiņas šodien

Šodien BLUP cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Bluwhale Points 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002005 (-61.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Bluwhale Points 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BLUP piedzīvoja izmaiņas $ -0.003204 (-71.94%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Bluwhale Points 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00125 (-50.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Bluwhale Points (BLUP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Bluwhale Points cenas vēstures lapu.

Kas ir Bluwhale Points (BLUP)?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Bluwhale Points ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BLUP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Bluwhale Points mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Bluwhale Points pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Bluwhale Points cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bluwhale Points (BLUP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bluwhale Points (BLUP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bluwhale Points prognozes.

Apskati Bluwhale Points cenas prognozi!

Bluwhale Points (BLUP) tokenomika

Bluwhale Points (BLUP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLUP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Bluwhale Points (BLUP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Bluwhale Points? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Bluwhale Points MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Bluwhale Points resurss

Dziļākai izpratnei par Bluwhale Points, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Bluwhale Points vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Bluwhale Points

Kāda ir Bluwhale Points (BLUP) vērtība šodien?
Reāllaika BLUP cena USD ir 0.00125 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLUP uz USD cena?
Pašreizējā BLUP uz USD cena ir $ 0.00125. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bluwhale Points tirgus maksimums?
BLUP tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLUP apjoms apgrozībā?
BLUP apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BLUP vēsturiski augstākā cena?
BLUP sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BLUP vēsturiski zemākā cena?
BLUP sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BLUP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLUP tirdzniecības apjoms ir $ 0.00 USD.
Vai BLUP šogad kāps augstāk?
BLUP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLUP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:26:03 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BLUP uz USD kalkulators

Summa

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.00125 USD

Tirgot BLUP

BLUP/USDT
$0.00125
$0.00125$0.00125
0.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

