Bluefin (BLUE) tokenomika

Bluefin (BLUE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bluefin (BLUE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Bluefin (BLUE) informācija

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bluefin.io/
Tehniskais dokuments:
https://learn.bluefin.io/bluefin
Bloku pārlūks:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs

Bluefin (BLUE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bluefin (BLUE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 21.93M
$ 21.93M$ 21.93M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 305.59M
$ 305.59M$ 305.59M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 71.77M
$ 71.77M$ 71.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.8718
$ 0.8718$ 0.8718
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.057467810972881075
$ 0.057467810972881075$ 0.057467810972881075
Pašreizējā cena:
$ 0.07177
$ 0.07177$ 0.07177

Bluefin (BLUE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bluefin (BLUE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BLUE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BLUE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BLUE tokenomiku, uzzini BLUE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BLUE

Vēlies iekļaut Bluefin (BLUE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BLUE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bluefin (BLUE) cenas vēsture

BLUE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BLUE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BLUE? Mūsu BLUE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.