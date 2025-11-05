BiržaDEX+
Reāllaika BluWhale AI cena šodien ir 0.01207 USD. Seko līdzi reāllaika BLUAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLUAI cenas tendenci MEXC.

BluWhale AI logotips

BluWhale AI kurss(BLUAI)

1 BLUAI uz USD reāllaika cena:

$0.01202
$0.01202$0.01202
-5.87%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:45:12 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139
24h zemākā
$ 0.01386
$ 0.01386$ 0.01386
24h augstākā

$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139

$ 0.01386
$ 0.01386$ 0.01386

--
----

--
----

-3.21%

-5.87%

-38.95%

-38.95%

BluWhale AI (BLUAI) reāllaika cena ir $ 0.01207. Pēdējo 24 stundu laikā BLUAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01139 līdz augstākajai $ 0.01386, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLUAI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLUAI ir mainījies par -3.21% pēdējā stundā, par -5.87% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) tirgus informācija

--
----

$ 543.03K
$ 543.03K$ 543.03K

$ 120.70M
$ 120.70M$ 120.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Pašreizējais BluWhale AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 543.03K. BLUAI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 120.70M.

BluWhale AI (BLUAI) cenas vēsture USD

Seko BluWhale AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0007496-5.87%
30 dienas$ +0.00707+141.40%
60 dienas$ +0.00707+141.40%
90 dienas$ +0.00707+141.40%
BluWhale AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien BLUAI cena mainījās par $ -0.0007496 (-5.87%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

BluWhale AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00707 (+141.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

BluWhale AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BLUAI piedzīvoja izmaiņas $ +0.00707 (+141.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

BluWhale AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00707 (+141.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu BluWhale AI (BLUAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati BluWhale AI cenas vēstures lapu.

Kas ir BluWhale AI (BLUAI)?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu BluWhale AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BLUAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par BluWhale AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu BluWhale AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

BluWhale AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs BluWhale AI (BLUAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BluWhale AI (BLUAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BluWhale AI prognozes.

Apskati BluWhale AI cenas prognozi!

BluWhale AI (BLUAI) tokenomika

BluWhale AI (BLUAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLUAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties BluWhale AI (BLUAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties BluWhale AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties BluWhale AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BLUAI uz vietējām valūtām

BluWhale AI resurss

Dziļākai izpratnei par BluWhale AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā BluWhale AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par BluWhale AI

Kāda ir BluWhale AI (BLUAI) vērtība šodien?
Reāllaika BLUAI cena USD ir 0.01207 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLUAI uz USD cena?
Pašreizējā BLUAI uz USD cena ir $ 0.01207. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BluWhale AI tirgus maksimums?
BLUAI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLUAI apjoms apgrozībā?
BLUAI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BLUAI vēsturiski augstākā cena?
BLUAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BLUAI vēsturiski zemākā cena?
BLUAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BLUAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLUAI tirdzniecības apjoms ir $ 543.03K USD.
Vai BLUAI šogad kāps augstāk?
BLUAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLUAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:45:12 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

