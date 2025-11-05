BiržaDEX+
Reāllaika Blubird cena šodien ir 0.02178 USD. Seko līdzi reāllaika BLU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLU cenas tendenci MEXC.

Blubird logotips

Blubird kurss(BLU)

1 BLU uz USD reāllaika cena:

$0.02178
$0.02178$0.02178
-0.45%1D
USD
Blubird (BLU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:25:56 (UTC+8)

Blubird (BLU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02135
$ 0.02135$ 0.02135
24h zemākā
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24h augstākā

$ 0.02135
$ 0.02135$ 0.02135

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

--
----

--
----

-0.28%

-0.44%

-1.54%

-1.54%

Blubird (BLU) reāllaika cena ir $ 0.02178. Pēdējo 24 stundu laikā BLU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02135 līdz augstākajai $ 0.022, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLU visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLU ir mainījies par -0.28% pēdējā stundā, par -0.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Blubird (BLU) tirgus informācija

--
----

$ 2.89K
$ 2.89K$ 2.89K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Pašreizējais Blubird tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.89K. BLU apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.18M.

Blubird (BLU) cenas vēsture USD

Seko Blubird cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000985-0.44%
30 dienas$ -0.00496-18.55%
60 dienas$ -0.02205-50.31%
90 dienas$ -0.02822-56.44%
Blubird Cenas izmaiņas šodien

Šodien BLU cena mainījās par $ -0.0000985 (-0.44%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Blubird 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00496 (-18.55%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Blubird 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BLU piedzīvoja izmaiņas $ -0.02205 (-50.31%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Blubird 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02822 (-56.44%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Blubird (BLU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Blubird cenas vēstures lapu.

Kas ir Blubird (BLU)?

This document covers 3 main solutions, along with a breakdown of the Core platform modules.

Blubird ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Blubird ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BLU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Blubird mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Blubird pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Blubird cenas prognoze (USD)

Kāda būs Blubird (BLU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Blubird (BLU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Blubird prognozes.

Apskati Blubird cenas prognozi!

Blubird (BLU) tokenomika

Blubird (BLU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Blubird (BLU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Blubird? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Blubird MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BLU uz vietējām valūtām

Blubird resurss

Dziļākai izpratnei par Blubird, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Blubird vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Blubird

Kāda ir Blubird (BLU) vērtība šodien?
Reāllaika BLU cena USD ir 0.02178 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLU uz USD cena?
Pašreizējā BLU uz USD cena ir $ 0.02178. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Blubird tirgus maksimums?
BLU tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLU apjoms apgrozībā?
BLU apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BLU vēsturiski augstākā cena?
BLU sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BLU vēsturiski zemākā cena?
BLU sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BLU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLU tirdzniecības apjoms ir $ 2.89K USD.
Vai BLU šogad kāps augstāk?
BLU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:25:56 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BLU uz USD kalkulators

Summa

BLU
BLU
USD
USD

1 BLU = 0.02178 USD

Tirgot BLU

BLU/USDT
$0.02178
$0.02178$0.02178
-0.44%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

