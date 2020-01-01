BLOCX (BLOCX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BLOCX (BLOCX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.


BLOCX (BLOCX) informācija

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://blocx.tech/
Tehniskais dokuments:
https://blocx.info/whitepaper/
Bloku pārlūks:
http://blocxscan.com

BLOCX (BLOCX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BLOCX (BLOCX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 967.02K

Kopējais apjoms:
$ 130.66M

Apjoms apgrozībā:
$ 100.11M

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.63M

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.41333

Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006644840383025562

Pašreizējā cena:
$ 0.00966


BLOCX (BLOCX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BLOCX (BLOCX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BLOCX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BLOCX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BLOCX tokenomiku, uzzini BLOCX tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.