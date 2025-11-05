BiržaDEX+
Reāllaika BLACKHOLE cena šodien ir 0.0858 USD. Seko līdzi reāllaika BLACK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLACK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BLACK

BLACK Cenas informācija

Kas ir BLACK

BLACK Tehniskais dokuments

BLACK Oficiālā tīmekļa vietne

BLACK Tokenomika

BLACK Cenas prognoze

BLACK Vēsture

BLACK iegādes rokasgrāmata

BLACK uz bezseguma valūtu konvertētājs

BLACK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

BLACKHOLE logotips

BLACKHOLE kurss(BLACK)

1 BLACK uz USD reāllaika cena:

$0.0859
$0.0859
-12.16%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:25:00 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0738
$ 0.0738
24h zemākā
$ 0.1093
$ 0.1093
24h augstākā

$ 0.0738
$ 0.0738

$ 0.1093
$ 0.1093

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573

$ 0.1024922731082073
$ 0.1024922731082073

+0.23%

-12.16%

-34.56%

-34.56%

BLACKHOLE (BLACK) reāllaika cena ir $ 0.0858. Pēdējo 24 stundu laikā BLACK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0738 līdz augstākajai $ 0.1093, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLACK visu laiku augstākā cena ir $ 1.542695123942573, savukārt zemākā - $ 0.1024922731082073.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLACK ir mainījies par +0.23% pēdējā stundā, par -12.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BLACKHOLE (BLACK) tirgus informācija

No.3757

$ 0.00
$ 0.00

$ 57.70K
$ 57.70K

$ 9.79M
$ 9.79M

0.00
0.00

114,083,333
114,083,333

AVAX_CCHAIN

Pašreizējais BLACKHOLE tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.70K. BLACK apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 114083333. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.79M.

BLACKHOLE (BLACK) cenas vēsture USD

Seko BLACKHOLE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.011891-12.16%
30 dienas$ -0.2182-71.78%
60 dienas$ -0.2252-72.42%
90 dienas$ -0.774-90.03%
BLACKHOLE Cenas izmaiņas šodien

Šodien BLACK cena mainījās par $ -0.011891 (-12.16%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

BLACKHOLE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.2182 (-71.78%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

BLACKHOLE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BLACK piedzīvoja izmaiņas $ -0.2252 (-72.42%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

BLACKHOLE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.774 (-90.03%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu BLACKHOLE (BLACK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati BLACKHOLE cenas vēstures lapu.

Kas ir BLACKHOLE (BLACK)?

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu BLACKHOLE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BLACK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par BLACKHOLE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu BLACKHOLE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

BLACKHOLE cenas prognoze (USD)

Kāda būs BLACKHOLE (BLACK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BLACKHOLE (BLACK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BLACKHOLE prognozes.

Apskati BLACKHOLE cenas prognozi!

BLACKHOLE (BLACK) tokenomika

BLACKHOLE (BLACK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLACK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties BLACKHOLE (BLACK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties BLACKHOLE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties BLACKHOLE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BLACK uz vietējām valūtām

1 BLACKHOLE(BLACK) uz VND
2,257.827
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AUD
A$0.132132
1 BLACKHOLE(BLACK) uz GBP
0.065208
1 BLACKHOLE(BLACK) uz EUR
0.074646
1 BLACKHOLE(BLACK) uz USD
$0.0858
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MYR
RM0.359502
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TRY
3.611322
1 BLACKHOLE(BLACK) uz JPY
¥13.1274
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ARS
ARS$125.072376
1 BLACKHOLE(BLACK) uz RUB
6.948942
1 BLACKHOLE(BLACK) uz INR
7.613034
1 BLACKHOLE(BLACK) uz IDR
Rp1,429.999428
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PHP
5.031312
1 BLACKHOLE(BLACK) uz EGP
￡E.4.059198
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BRL
R$0.46332
1 BLACKHOLE(BLACK) uz CAD
C$0.120978
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BDT
10.45902
1 BLACKHOLE(BLACK) uz NGN
123.275724
1 BLACKHOLE(BLACK) uz COP
$331.2738
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ZAR
R.1.504932
1 BLACKHOLE(BLACK) uz UAH
3.610464
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TZS
T.Sh.211.32969
1 BLACKHOLE(BLACK) uz VES
Bs19.1334
1 BLACKHOLE(BLACK) uz CLP
$81.1668
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PKR
Rs24.257376
1 BLACKHOLE(BLACK) uz KZT
44.96778
1 BLACKHOLE(BLACK) uz THB
฿2.797938
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TWD
NT$2.652936
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AED
د.إ0.314886
1 BLACKHOLE(BLACK) uz CHF
Fr0.069498
1 BLACKHOLE(BLACK) uz HKD
HK$0.666666
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AMD
֏32.82279
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MAD
.د.م0.798798
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MXN
$1.601028
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SAR
ريال0.32175
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ETB
Br13.141128
1 BLACKHOLE(BLACK) uz KES
KSh11.088792
1 BLACKHOLE(BLACK) uz JOD
د.أ0.0608322
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PLN
0.318318
1 BLACKHOLE(BLACK) uz RON
лв0.380094
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SEK
kr0.822822
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BGN
лв0.14586
1 BLACKHOLE(BLACK) uz HUF
Ft29.025282
1 BLACKHOLE(BLACK) uz CZK
1.82325
1 BLACKHOLE(BLACK) uz KWD
د.ك0.0263406
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ILS
0.279708
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BOB
Bs0.592878
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AZN
0.14586
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TJS
SM0.791076
1 BLACKHOLE(BLACK) uz GEL
0.233376
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AOA
Kz78.28392
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BHD
.د.ب0.0323466
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BMD
$0.0858
1 BLACKHOLE(BLACK) uz DKK
kr0.5577
1 BLACKHOLE(BLACK) uz HNL
L2.258256
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MUR
3.93822
1 BLACKHOLE(BLACK) uz NAD
$1.49721
1 BLACKHOLE(BLACK) uz NOK
kr0.876876
1 BLACKHOLE(BLACK) uz NZD
$0.151866
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PAB
B/.0.0858
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PGK
K0.361218
1 BLACKHOLE(BLACK) uz QAR
ر.ق0.312312
1 BLACKHOLE(BLACK) uz RSD
дин.8.761038
1 BLACKHOLE(BLACK) uz UZS
soʻm1,021.428408
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ALL
L7.216638
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ANG
ƒ0.153582
1 BLACKHOLE(BLACK) uz AWG
ƒ0.153582
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BBD
$0.1716
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BAM
KM0.14586
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BIF
Fr253.0242
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BND
$0.11154
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BSD
$0.0858
1 BLACKHOLE(BLACK) uz JMD
$13.773474
1 BLACKHOLE(BLACK) uz KHR
344.577948
1 BLACKHOLE(BLACK) uz KMF
Fr36.5508
1 BLACKHOLE(BLACK) uz LAK
1,865.217354
1 BLACKHOLE(BLACK) uz LKR
රු26.150124
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MDL
L1.453452
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MGA
Ar388.234704
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MOP
P0.6864
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MVR
1.32132
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MWK
MK148.69998
1 BLACKHOLE(BLACK) uz MZN
MT5.48691
1 BLACKHOLE(BLACK) uz NPR
रु12.171588
1 BLACKHOLE(BLACK) uz PYG
608.4936
1 BLACKHOLE(BLACK) uz RWF
Fr124.6674
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SBD
$0.706134
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SCR
1.215786
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SRD
$3.3033
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SVC
$0.75075
1 BLACKHOLE(BLACK) uz SZL
L1.498068
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TMT
m0.301158
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TND
د.ت0.2538822
1 BLACKHOLE(BLACK) uz TTD
$0.581724
1 BLACKHOLE(BLACK) uz UGX
Sh298.9272
1 BLACKHOLE(BLACK) uz XAF
Fr48.9918
1 BLACKHOLE(BLACK) uz XCD
$0.23166
1 BLACKHOLE(BLACK) uz XOF
Fr48.9918
1 BLACKHOLE(BLACK) uz XPF
Fr8.8374
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BWP
P1.1583
1 BLACKHOLE(BLACK) uz BZD
$0.172458
1 BLACKHOLE(BLACK) uz CVE
$8.234226
1 BLACKHOLE(BLACK) uz DJF
Fr15.1866
1 BLACKHOLE(BLACK) uz DOP
$5.520372
1 BLACKHOLE(BLACK) uz DZD
د.ج11.206338
1 BLACKHOLE(BLACK) uz FJD
$0.195624
1 BLACKHOLE(BLACK) uz GNF
Fr746.031
1 BLACKHOLE(BLACK) uz GTQ
Q0.657228
1 BLACKHOLE(BLACK) uz GYD
$17.94936
1 BLACKHOLE(BLACK) uz ISK
kr10.8966

BLACKHOLE resurss

Dziļākai izpratnei par BLACKHOLE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā BLACKHOLE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par BLACKHOLE

Kāda ir BLACKHOLE (BLACK) vērtība šodien?
Reāllaika BLACK cena USD ir 0.0858 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLACK uz USD cena?
Pašreizējā BLACK uz USD cena ir $ 0.0858. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BLACKHOLE tirgus maksimums?
BLACK tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLACK apjoms apgrozībā?
BLACK apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija BLACK vēsturiski augstākā cena?
BLACK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.542695123942573 USD apmērā.
Kāda bija BLACK vēsturiski zemākā cena?
BLACK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.1024922731082073 USD.
Kāds ir BLACK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLACK tirdzniecības apjoms ir $ 57.70K USD.
Vai BLACK šogad kāps augstāk?
BLACK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLACK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:25:00 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BLACK uz USD kalkulators

Summa

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.0858 USD

Tirgot BLACK

BLACK/USDT
$0.0859
$0.0859
-12.25%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,127.88

$3,174.20

$151.05

$1.0004

$2.1194

$100,127.88

$3,174.20

$151.05

$2.1194

$0.15325

