BIT1 (BIT1) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BIT1 (BIT1), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BIT1 (BIT1) informācija

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.biconomy.com/
Tehniskais dokuments:
https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a

BIT1 (BIT1) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BIT1 (BIT1) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 635.17B
$ 635.17B$ 635.17B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.25M
$ 13.25M$ 13.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000271
$ 0.0000271$ 0.0000271
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066
Pašreizējā cena:
$ 0.000013249
$ 0.000013249$ 0.000013249

BIT1 (BIT1) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BIT1 (BIT1) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BIT1 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BIT1 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BIT1 tokenomiku, uzzini BIT1 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BIT1

Vēlies iekļaut BIT1 (BIT1) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BIT1 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BIT1 (BIT1) cenas vēsture

BIT1 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BIT1 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BIT1? Mūsu BIT1 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.