Bistroo (BIST) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bistroo (BIST), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Bistroo (BIST) informācija

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bistroo.io
Tehniskais dokuments:
https://bistroo.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bistroo (BIST) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 467.83K
$ 467.83K$ 467.83K
Kopējais apjoms:
$ 99.00M
$ 99.00M$ 99.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 57.40M
$ 57.40M$ 57.40M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 806.85K
$ 806.85K$ 806.85K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5482
$ 0.5482$ 0.5482
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006156623433934821
$ 0.006156623433934821$ 0.006156623433934821
Pašreizējā cena:
$ 0.00815
$ 0.00815$ 0.00815

Bistroo (BIST) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bistroo (BIST) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BIST tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BIST tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BIST tokenomiku, uzzini BIST tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BIST

Vēlies iekļaut Bistroo (BIST) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BIST iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bistroo (BIST) cenas vēsture

BIST cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BIST cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BIST? Mūsu BIST cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.