Biometric Financial (BIOFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Biometric Financial (BIOFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Biometric Financial (BIOFI) informācija

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://biometricfinancial.org/home/
Tehniskais dokuments:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Biometric Financial (BIOFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Biometric Financial (BIOFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 822.40K
$ 822.40K
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 3.91B
$ 3.91B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.10M
$ 2.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.031
$ 0.031
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818
Pašreizējā cena:
$ 0.0002101
$ 0.0002101

Biometric Financial (BIOFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Biometric Financial (BIOFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BIOFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BIOFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BIOFI tokenomiku, uzzini BIOFI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.