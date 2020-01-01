BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomika

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) informācija

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bossfighters.game/
Tehniskais dokuments:
https://wiki.bossfighters.game/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 77.35K
$ 77.35K$ 77.35K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 105.36M
$ 105.36M$ 105.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 734.10K
$ 734.10K$ 734.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759
Pašreizējā cena:
$ 0.0007341
$ 0.0007341$ 0.0007341

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BFTOKEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BFTOKEN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BFTOKEN tokenomiku, uzzini BFTOKEN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BFTOKEN

Vēlies iekļaut BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BFTOKEN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) cenas vēsture

BFTOKEN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BFTOKEN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BFTOKEN? Mūsu BFTOKEN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.