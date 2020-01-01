BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomika

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BlackCardCoin (BCCOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BlackCardCoin (BCCOIN) informācija

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://blackcardcoin.com
Tehniskais dokuments:
https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA..
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 670.40K
Kopējais apjoms:
$ 70.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.06M
Visu laiku augstākā cena:
$ 33
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.013807670630145886
Pašreizējā cena:
$ 0.06704
BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BCCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BCCOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BCCOIN tokenomiku, uzzini BCCOIN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BCCOIN

Vēlies iekļaut BlackCardCoin (BCCOIN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BCCOIN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BlackCardCoin (BCCOIN) cenas vēsture

BCCOIN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BCCOIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BCCOIN? Mūsu BCCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.