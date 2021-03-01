BABB (BAX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BABB (BAX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BABB (BAX) informācija

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://getbabb.com/
Tehniskais dokuments:
https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135

BABB (BAX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BABB (BAX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.61M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 81.26B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0009481
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0000161
Pašreizējā cena:
$ 0.0000198
BABB (BAX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BABB (BAX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BAX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BAX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BAX tokenomiku, uzzini BAX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.