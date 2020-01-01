Battery (BATTERY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Battery (BATTERY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Battery (BATTERY) informācija

Battery is a meme in Ton ecosystem. Charge your battery and get rewarded in $BATTERY!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.thebattery.xyz/
Bloku pārlūks:
https://tonscan.org/jetton/EQANmbmdEDsMtvSFIPjJyjL9NKBlREBbIV-fMwuSGCVBIjCC#events

Battery (BATTERY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Battery (BATTERY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 543.50K
$ 543.50K$ 543.50K
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.343
$ 9.343$ 9.343
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.0005435
$ 0.0005435$ 0.0005435

Battery (BATTERY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Battery (BATTERY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BATTERY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BATTERY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BATTERY tokenomiku, uzzini BATTERY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BATTERY

Vēlies iekļaut Battery (BATTERY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BATTERY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Battery (BATTERY) cenas vēsture

BATTERY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BATTERY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BATTERY? Mūsu BATTERY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

