Reāllaika BAS cena šodien ir 0.008698 USD. Seko līdzi reāllaika BAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAS

BAS Cenas informācija

Kas ir BAS

BAS Tehniskais dokuments

BAS Oficiālā tīmekļa vietne

BAS Tokenomika

BAS Cenas prognoze

BAS Vēsture

BAS iegādes rokasgrāmata

BAS uz bezseguma valūtu konvertētājs

BAS Tūlītējie darījumi

BAS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

BAS logotips

BAS kurss(BAS)

1 BAS uz USD reāllaika cena:

$0.008698
$0.008698
-6.11%1D
USD
BAS (BAS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:24:30 (UTC+8)

BAS (BAS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.008416
$ 0.008416
24h zemākā
$ 0.010084
$ 0.010084
24h augstākā

$ 0.008416
$ 0.008416

$ 0.010084
$ 0.010084

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678

-2.94%

-6.11%

-44.27%

-44.27%

BAS (BAS) reāllaika cena ir $ 0.008698. Pēdējo 24 stundu laikā BAS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.008416 līdz augstākajai $ 0.010084, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAS visu laiku augstākā cena ir $ 0.16763449915565898, savukārt zemākā - $ 0.004194192410779678.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAS ir mainījies par -2.94% pēdējā stundā, par -6.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BAS (BAS) tirgus informācija

No.665

$ 21.75M
$ 21.75M

$ 228.33K
$ 228.33K

$ 86.98M
$ 86.98M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

Pašreizējais BAS tirgus maksimums ir $ 21.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 228.33K. BAS apjoms apgrozībā ir 2.50B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 86.98M.

BAS (BAS) cenas vēsture USD

Seko BAS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00056603-6.11%
30 dienas$ -0.009503-52.22%
60 dienas$ -0.013526-60.87%
90 dienas$ +0.008198+1,639.60%
BAS Cenas izmaiņas šodien

Šodien BAS cena mainījās par $ -0.00056603 (-6.11%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

BAS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.009503 (-52.22%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

BAS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BAS piedzīvoja izmaiņas $ -0.013526 (-60.87%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

BAS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.008198 (+1,639.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu BAS (BAS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati BAS cenas vēstures lapu.

Kas ir BAS (BAS)?

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu BAS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BAS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par BAS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu BAS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

BAS cenas prognoze (USD)

Kāda būs BAS (BAS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BAS (BAS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BAS prognozes.

Apskati BAS cenas prognozi!

BAS (BAS) tokenomika

BAS (BAS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties BAS (BAS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties BAS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties BAS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BAS uz vietējām valūtām

BAS resurss

Dziļākai izpratnei par BAS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā BAS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par BAS

Kāda ir BAS (BAS) vērtība šodien?
Reāllaika BAS cena USD ir 0.008698 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAS uz USD cena?
Pašreizējā BAS uz USD cena ir $ 0.008698. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BAS tirgus maksimums?
BAS tirgus maksimums ir $ 21.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAS apjoms apgrozībā?
BAS apjoms apgrozībā ir 2.50B USD.
Kāda bija BAS vēsturiski augstākā cena?
BAS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.16763449915565898 USD apmērā.
Kāda bija BAS vēsturiski zemākā cena?
BAS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.004194192410779678 USD.
Kāds ir BAS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAS tirdzniecības apjoms ir $ 228.33K USD.
Vai BAS šogad kāps augstāk?
BAS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:24:30 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

