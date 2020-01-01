FC Barcelona FT (BAR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FC Barcelona FT (BAR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FC Barcelona FT (BAR) informācija

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://chiliz.com
Bloku pārlūks:
https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

FC Barcelona FT (BAR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FC Barcelona FT (BAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.09M
$ 16.09M$ 16.09M
Kopējais apjoms:
$ 39.96M
$ 39.96M$ 39.96M
Apjoms apgrozībā:
$ 14.11M
$ 14.11M$ 14.11M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 45.55M
$ 45.55M$ 45.55M
Visu laiku augstākā cena:
$ 6.42
$ 6.42$ 6.42
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179
Pašreizējā cena:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

FC Barcelona FT (BAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FC Barcelona FT (BAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BAR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BAR tokenomiku, uzzini BAR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BAR

Vēlies iekļaut FC Barcelona FT (BAR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BAR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

FC Barcelona FT (BAR) cenas vēsture

BAR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BAR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BAR? Mūsu BAR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

