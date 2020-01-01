Bad Idea AI (BAD) tokenomika

Bad Idea AI (BAD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bad Idea AI (BAD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Bad Idea AI (BAD) informācija

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.badidea.ai/
Tehniskais dokuments:
https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Bad Idea AI (BAD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bad Idea AI (BAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.84M
Kopējais apjoms:
$ 829.49T
Apjoms apgrozībā:
$ 618.73T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.51M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000009894
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000065979197
Pašreizējā cena:
$ 0.00000000783
Bad Idea AI (BAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bad Idea AI (BAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BAD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BAD tokenomiku, uzzini BAD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BAD

Vēlies iekļaut Bad Idea AI (BAD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BAD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bad Idea AI (BAD) cenas vēsture

BAD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BAD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BAD? Mūsu BAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.