Reāllaika Alibaba cena šodien ir 164.34 USD. Seko līdzi reāllaika BABAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABAON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABAON

BABAON Cenas informācija

Kas ir BABAON

BABAON Oficiālā tīmekļa vietne

BABAON Tokenomika

BABAON Cenas prognoze

BABAON Vēsture

BABAON iegādes rokasgrāmata

BABAON uz bezseguma valūtu konvertētājs

BABAON Tūlītējie darījumi

Alibaba logotips

Alibaba kurss(BABAON)

1 BABAON uz USD reāllaika cena:

$164.34
$164.34$164.34
-0.56%1D
USD
Alibaba (BABAON) Tiešsaistes cenu diagramma
Alibaba (BABAON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 161.87
$ 161.87$ 161.87
24h zemākā
$ 168.51
$ 168.51$ 168.51
24h augstākā

$ 161.87
$ 161.87$ 161.87

$ 168.51
$ 168.51$ 168.51

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

-0.50%

-0.55%

-7.05%

-7.05%

Alibaba (BABAON) reāllaika cena ir $ 164.34. Pēdējo 24 stundu laikā BABAON tika tirgots robežās no zemākās $ 161.87 līdz augstākajai $ 168.51, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABAON visu laiku augstākā cena ir $ 192.1874154822472, savukārt zemākā - $ 130.22737422531634.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABAON ir mainījies par -0.50% pēdējā stundā, par -0.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alibaba (BABAON) tirgus informācija

No.2002

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

7.88K
7.88K 7.88K

7,877.92441257
7,877.92441257 7,877.92441257

ETH

Pašreizējais Alibaba tirgus maksimums ir $ 1.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.01K. BABAON apjoms apgrozībā ir 7.88K ar kopējo apjomu 7877.92441257. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.29M.

Alibaba (BABAON) cenas vēsture USD

Seko Alibaba cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.9255-0.55%
30 dienas$ -24.45-12.96%
60 dienas$ +64.34+64.34%
90 dienas$ +64.34+64.34%
Alibaba Cenas izmaiņas šodien

Šodien BABAON cena mainījās par $ -0.9255 (-0.55%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Alibaba 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -24.45 (-12.96%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Alibaba 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BABAON piedzīvoja izmaiņas $ +64.34 (+64.34%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Alibaba 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +64.34 (+64.34%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Alibaba (BABAON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Alibaba cenas vēstures lapu.

Kas ir Alibaba (BABAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Alibaba ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BABAON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Alibaba mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Alibaba pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Alibaba cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alibaba (BABAON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alibaba (BABAON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alibaba prognozes.

Apskati Alibaba cenas prognozi!

Alibaba (BABAON) tokenomika

Alibaba (BABAON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABAON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Alibaba (BABAON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Alibaba? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Alibaba MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BABAON uz vietējām valūtām

1 Alibaba(BABAON) uz VND
4,324,607.1
1 Alibaba(BABAON) uz AUD
A$253.0836
1 Alibaba(BABAON) uz GBP
124.8984
1 Alibaba(BABAON) uz EUR
142.9758
1 Alibaba(BABAON) uz USD
$164.34
1 Alibaba(BABAON) uz MYR
RM688.5846
1 Alibaba(BABAON) uz TRY
6,917.0706
1 Alibaba(BABAON) uz JPY
¥25,144.02
1 Alibaba(BABAON) uz ARS
ARS$239,561.7048
1 Alibaba(BABAON) uz RUB
13,309.8966
1 Alibaba(BABAON) uz INR
14,581.8882
1 Alibaba(BABAON) uz IDR
Rp2,738,998.9044
1 Alibaba(BABAON) uz PHP
9,636.8976
1 Alibaba(BABAON) uz EGP
￡E.7,774.9254
1 Alibaba(BABAON) uz BRL
R$887.436
1 Alibaba(BABAON) uz CAD
C$231.7194
1 Alibaba(BABAON) uz BDT
20,033.046
1 Alibaba(BABAON) uz NGN
236,120.4252
1 Alibaba(BABAON) uz COP
$634,516.74
1 Alibaba(BABAON) uz ZAR
R.2,882.5236
1 Alibaba(BABAON) uz UAH
6,915.4272
1 Alibaba(BABAON) uz TZS
T.Sh.404,777.637
1 Alibaba(BABAON) uz VES
Bs36,647.82
1 Alibaba(BABAON) uz CLP
$155,465.64
1 Alibaba(BABAON) uz PKR
Rs46,462.2048
1 Alibaba(BABAON) uz KZT
86,130.594
1 Alibaba(BABAON) uz THB
฿5,359.1274
1 Alibaba(BABAON) uz TWD
NT$5,081.3928
1 Alibaba(BABAON) uz AED
د.إ603.1278
1 Alibaba(BABAON) uz CHF
Fr133.1154
1 Alibaba(BABAON) uz HKD
HK$1,276.9218
1 Alibaba(BABAON) uz AMD
֏62,868.267
1 Alibaba(BABAON) uz MAD
.د.م1,530.0054
1 Alibaba(BABAON) uz MXN
$3,066.5844
1 Alibaba(BABAON) uz SAR
ريال616.275
1 Alibaba(BABAON) uz ETB
Br25,170.3144
1 Alibaba(BABAON) uz KES
KSh21,239.3016
1 Alibaba(BABAON) uz JOD
د.أ116.51706
1 Alibaba(BABAON) uz PLN
609.7014
1 Alibaba(BABAON) uz RON
лв728.0262
1 Alibaba(BABAON) uz SEK
kr1,576.0206
1 Alibaba(BABAON) uz BGN
лв279.378
1 Alibaba(BABAON) uz HUF
Ft55,594.5786
1 Alibaba(BABAON) uz CZK
3,492.225
1 Alibaba(BABAON) uz KWD
د.ك50.45238
1 Alibaba(BABAON) uz ILS
535.7484
1 Alibaba(BABAON) uz BOB
Bs1,135.5894
1 Alibaba(BABAON) uz AZN
279.378
1 Alibaba(BABAON) uz TJS
SM1,515.2148
1 Alibaba(BABAON) uz GEL
447.0048
1 Alibaba(BABAON) uz AOA
Kz149,943.816
1 Alibaba(BABAON) uz BHD
.د.ب61.95618
1 Alibaba(BABAON) uz BMD
$164.34
1 Alibaba(BABAON) uz DKK
kr1,068.21
1 Alibaba(BABAON) uz HNL
L4,325.4288
1 Alibaba(BABAON) uz MUR
7,543.206
1 Alibaba(BABAON) uz NAD
$2,867.733
1 Alibaba(BABAON) uz NOK
kr1,679.5548
1 Alibaba(BABAON) uz NZD
$290.8818
1 Alibaba(BABAON) uz PAB
B/.164.34
1 Alibaba(BABAON) uz PGK
K691.8714
1 Alibaba(BABAON) uz QAR
ر.ق598.1976
1 Alibaba(BABAON) uz RSD
дин.16,780.7574
1 Alibaba(BABAON) uz UZS
soʻm1,956,428.2584
1 Alibaba(BABAON) uz ALL
L13,822.6374
1 Alibaba(BABAON) uz ANG
ƒ294.1686
1 Alibaba(BABAON) uz AWG
ƒ294.1686
1 Alibaba(BABAON) uz BBD
$328.68
1 Alibaba(BABAON) uz BAM
KM279.378
1 Alibaba(BABAON) uz BIF
Fr484,638.66
1 Alibaba(BABAON) uz BND
$213.642
1 Alibaba(BABAON) uz BSD
$164.34
1 Alibaba(BABAON) uz JMD
$26,381.5002
1 Alibaba(BABAON) uz KHR
659,999.3004
1 Alibaba(BABAON) uz KMF
Fr70,008.84
1 Alibaba(BABAON) uz LAK
3,572,608.6242
1 Alibaba(BABAON) uz LKR
රු50,087.5452
1 Alibaba(BABAON) uz MDL
L2,783.9196
1 Alibaba(BABAON) uz MGA
Ar743,618.7792
1 Alibaba(BABAON) uz MOP
P1,314.72
1 Alibaba(BABAON) uz MVR
2,530.836
1 Alibaba(BABAON) uz MWK
MK284,817.654
1 Alibaba(BABAON) uz MZN
MT10,509.543
1 Alibaba(BABAON) uz NPR
रु23,313.2724
1 Alibaba(BABAON) uz PYG
1,165,499.28
1 Alibaba(BABAON) uz RWF
Fr238,786.02
1 Alibaba(BABAON) uz SBD
$1,352.5182
1 Alibaba(BABAON) uz SCR
2,328.6978
1 Alibaba(BABAON) uz SRD
$6,327.09
1 Alibaba(BABAON) uz SVC
$1,437.975
1 Alibaba(BABAON) uz SZL
L2,869.3764
1 Alibaba(BABAON) uz TMT
m576.8334
1 Alibaba(BABAON) uz TND
د.ت486.28206
1 Alibaba(BABAON) uz TTD
$1,114.2252
1 Alibaba(BABAON) uz UGX
Sh572,560.56
1 Alibaba(BABAON) uz XAF
Fr93,838.14
1 Alibaba(BABAON) uz XCD
$443.718
1 Alibaba(BABAON) uz XOF
Fr93,838.14
1 Alibaba(BABAON) uz XPF
Fr16,927.02
1 Alibaba(BABAON) uz BWP
P2,218.59
1 Alibaba(BABAON) uz BZD
$330.3234
1 Alibaba(BABAON) uz CVE
$15,771.7098
1 Alibaba(BABAON) uz DJF
Fr29,088.18
1 Alibaba(BABAON) uz DOP
$10,573.6356
1 Alibaba(BABAON) uz DZD
د.ج21,464.4474
1 Alibaba(BABAON) uz FJD
$374.6952
1 Alibaba(BABAON) uz GNF
Fr1,428,936.3
1 Alibaba(BABAON) uz GTQ
Q1,258.8444
1 Alibaba(BABAON) uz GYD
$34,379.928
1 Alibaba(BABAON) uz ISK
kr20,871.18

Alibaba resurss

Dziļākai izpratnei par Alibaba, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Alibaba vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Alibaba

Kāda ir Alibaba (BABAON) vērtība šodien?
Reāllaika BABAON cena USD ir 164.34 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABAON uz USD cena?
Pašreizējā BABAON uz USD cena ir $ 164.34. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alibaba tirgus maksimums?
BABAON tirgus maksimums ir $ 1.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABAON apjoms apgrozībā?
BABAON apjoms apgrozībā ir 7.88K USD.
Kāda bija BABAON vēsturiski augstākā cena?
BABAON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 192.1874154822472 USD apmērā.
Kāda bija BABAON vēsturiski zemākā cena?
BABAON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 130.22737422531634 USD.
Kāds ir BABAON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABAON tirdzniecības apjoms ir $ 55.01K USD.
Vai BABAON šogad kāps augstāk?
BABAON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABAON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Alibaba (BABAON) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BABAON uz USD kalkulators

Summa

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 164.34 USD

Tirgot BABAON

BABAON/USDT
$164.34
$164.34$164.34
-0.67%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

