BSquared Network (B2) tokenomika

BSquared Network (B2) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BSquared Network (B2), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BSquared Network (B2) informācija

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bsquared.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.bsquared.network/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

BSquared Network (B2) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BSquared Network (B2) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 23.84M
$ 23.84M$ 23.84M
Kopējais apjoms:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 46.90M
$ 46.90M$ 46.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 106.72M
$ 106.72M$ 106.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596
Pašreizējā cena:
$ 0.50821
$ 0.50821$ 0.50821

BSquared Network (B2) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BSquared Network (B2) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais B2 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu B2 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti B2 tokenomiku, uzzini B2 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties B2

Vēlies iekļaut BSquared Network (B2) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas B2 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BSquared Network (B2) cenas vēsture

B2 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

B2 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas B2? Mūsu B2 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.