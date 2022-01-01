Aleph Zero (AZERO) tokenomika

Aleph Zero (AZERO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aleph Zero (AZERO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Aleph Zero (AZERO) informācija

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.alephzero.org
Tehniskais dokuments:
https://docs.alephzero.org/
Bloku pārlūks:
https://alephzero.subscan.io/

Aleph Zero (AZERO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aleph Zero (AZERO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M
Kopējais apjoms:
$ 336.23M
$ 336.23M$ 336.23M
Apjoms apgrozībā:
$ 266.78M
$ 266.78M$ 266.78M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.0991
$ 3.0991$ 3.0991
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283
Pašreizējā cena:
$ 0.02266
$ 0.02266$ 0.02266

Aleph Zero (AZERO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aleph Zero (AZERO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AZERO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AZERO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AZERO tokenomiku, uzzini AZERO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AZERO

Vēlies iekļaut Aleph Zero (AZERO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AZERO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Aleph Zero (AZERO) cenas vēsture

AZERO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AZERO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AZERO? Mūsu AZERO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.