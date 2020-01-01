AWE Network (AWE) tokenomika

AWE Network (AWE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AWE Network (AWE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AWE Network (AWE) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.awenetwork.ai/
Tehniskais dokuments:
https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778

AWE Network (AWE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AWE Network (AWE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 131.17M
$ 131.17M$ 131.17M
Kopējais apjoms:
$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 131.17M
$ 131.17M$ 131.17M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0838
$ 0.0838$ 0.0838
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876
Pašreizējā cena:
$ 0.06753
$ 0.06753$ 0.06753

AWE Network (AWE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AWE Network (AWE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AWE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AWE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AWE tokenomiku, uzzini AWE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AWE

Vēlies iekļaut AWE Network (AWE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AWE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

AWE Network (AWE) cenas vēsture

AWE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AWE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AWE? Mūsu AWE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.