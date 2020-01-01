Avalon (AVL) tokenomika

Avalon (AVL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Avalon (AVL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Avalon (AVL) informācija

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.avalonfinance.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://docs.avalonfinance.xyz/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2

Avalon (AVL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Avalon (AVL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 26.89M
Kopējais apjoms:
$ 162.25M
Apjoms apgrozībā:
$ 161.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 166.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.0011
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.11254797111213097
Pašreizējā cena:
$ 0.1663
Avalon (AVL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Avalon (AVL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AVL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AVL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AVL tokenomiku, uzzini AVL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AVL

Vēlies iekļaut Avalon (AVL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AVL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Avalon (AVL) cenas vēsture

AVL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AVL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AVL? Mūsu AVL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.