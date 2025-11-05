BiržaDEX+
Reāllaika AVIAH Protocol cena šodien ir 6.125 USD. Seko līdzi reāllaika AVIAH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AVIAH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AVIAH

AVIAH Cenas informācija

Kas ir AVIAH

AVIAH Tehniskais dokuments

AVIAH Oficiālā tīmekļa vietne

AVIAH Tokenomika

AVIAH Cenas prognoze

AVIAH Vēsture

AVIAH iegādes rokasgrāmata

AVIAH uz bezseguma valūtu konvertētājs

AVIAH Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AVIAH Protocol logotips

AVIAH Protocol kurss(AVIAH)

1 AVIAH uz USD reāllaika cena:

$6.125
$6.125$6.125
-0.61%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:23 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 5.989
$ 5.989$ 5.989
24h zemākā
$ 6.178
$ 6.178$ 6.178
24h augstākā

$ 5.989
$ 5.989$ 5.989

$ 6.178
$ 6.178$ 6.178

0.00%

-0.61%

-0.46%

-0.46%

AVIAH Protocol (AVIAH) reāllaika cena ir $ 6.125. Pēdējo 24 stundu laikā AVIAH tika tirgots robežās no zemākās $ 5.989 līdz augstākajai $ 6.178, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AVIAH visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AVIAH ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) tirgus informācija

$ 61.88K
$ 61.88K$ 61.88K

$ 30.63B
$ 30.63B$ 30.63B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Pašreizējais AVIAH Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.88K. AVIAH apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.63B.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas vēsture USD

Seko AVIAH Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.03759-0.61%
30 dienas$ +0.37+6.42%
60 dienas$ +3.625+145.00%
90 dienas$ +3.625+145.00%
AVIAH Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien AVIAH cena mainījās par $ -0.03759 (-0.61%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AVIAH Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.37 (+6.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AVIAH Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AVIAH piedzīvoja izmaiņas $ +3.625 (+145.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AVIAH Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +3.625 (+145.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AVIAH Protocol (AVIAH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AVIAH Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir AVIAH Protocol (AVIAH)?

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AVIAH Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AVIAH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AVIAH Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AVIAH Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AVIAH Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs AVIAH Protocol (AVIAH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AVIAH Protocol (AVIAH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AVIAH Protocol prognozes.

Apskati AVIAH Protocol cenas prognozi!

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomika

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AVIAH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AVIAH Protocol (AVIAH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AVIAH Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AVIAH Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AVIAH uz vietējām valūtām

1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz VND
161,179.375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AUD
A$9.4325
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz GBP
4.655
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz EUR
5.32875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz USD
$6.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MYR
RM25.66375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TRY
257.80125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz JPY
¥937.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ARS
ARS$8,928.535
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz RUB
496.06375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz INR
543.47125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz IDR
Rp102,083.2925
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PHP
359.17
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz EGP
￡E.289.77375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BRL
R$33.075
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz CAD
C$8.63625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BDT
746.6375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz NGN
8,800.2775
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz COP
$23,648.625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ZAR
R.107.4325
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz UAH
257.74
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TZS
T.Sh.15,086.18125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz VES
Bs1,365.875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz CLP
$5,794.25
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PKR
Rs1,731.66
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz KZT
3,210.1125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz THB
฿199.73625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TWD
NT$189.385
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AED
د.إ22.47875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz CHF
Fr4.96125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz HKD
HK$47.59125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AMD
֏2,343.11875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MAD
.د.م57.02375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MXN
$114.2925
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SAR
ريال22.96875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ETB
Br938.105
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz KES
KSh791.595
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz JOD
د.أ4.342625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PLN
22.72375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz RON
лв27.13375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SEK
kr58.73875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BGN
лв10.4125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz HUF
Ft2,072.02625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz CZK
130.15625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz KWD
د.ك1.880375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ILS
19.9675
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BOB
Bs42.32375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AZN
10.4125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TJS
SM56.4725
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz GEL
16.66
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AOA
Kz5,588.45
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BHD
.د.ب2.309125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BMD
$6.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz DKK
kr39.8125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz HNL
L161.21
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MUR
281.1375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz NAD
$106.88125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz NOK
kr62.5975
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz NZD
$10.84125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PAB
B/.6.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PGK
K25.78625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz QAR
ر.ق22.295
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz RSD
дин.625.42375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz UZS
soʻm72,916.655
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ALL
L515.17375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ANG
ƒ10.96375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz AWG
ƒ10.96375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BBD
$12.25
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BAM
KM10.4125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BIF
Fr18,062.625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BND
$7.9625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BSD
$6.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz JMD
$983.24625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz KHR
24,598.3675
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz KMF
Fr2,609.25
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz LAK
133,152.17125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz LKR
රු1,866.7775
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MDL
L103.7575
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MGA
Ar27,714.89
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MOP
P49
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MVR
94.325
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MWK
MK10,615.2375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz MZN
MT391.69375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz NPR
रु868.8925
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz PYG
43,438.5
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz RWF
Fr8,899.625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SBD
$50.40875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SCR
86.79125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SRD
$235.8125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SVC
$53.59375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz SZL
L106.9425
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TMT
m21.49875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TND
د.ت18.123875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz TTD
$41.5275
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz UGX
Sh21,339.5
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz XAF
Fr3,497.375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz XCD
$16.5375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz XOF
Fr3,497.375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz XPF
Fr630.875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BWP
P82.6875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz BZD
$12.31125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz CVE
$587.81625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz DJF
Fr1,084.125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz DOP
$394.0825
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz DZD
د.ج799.98625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz FJD
$13.965
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz GNF
Fr53,256.875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz GTQ
Q46.9175
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz GYD
$1,281.35
1 AVIAH Protocol(AVIAH) uz ISK
kr777.875

AVIAH Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par AVIAH Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AVIAH Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AVIAH Protocol

Kāda ir AVIAH Protocol (AVIAH) vērtība šodien?
Reāllaika AVIAH cena USD ir 6.125 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AVIAH uz USD cena?
Pašreizējā AVIAH uz USD cena ir $ 6.125. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AVIAH Protocol tirgus maksimums?
AVIAH tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AVIAH apjoms apgrozībā?
AVIAH apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AVIAH vēsturiski augstākā cena?
AVIAH sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija AVIAH vēsturiski zemākā cena?
AVIAH sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir AVIAH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AVIAH tirdzniecības apjoms ir $ 61.88K USD.
Vai AVIAH šogad kāps augstāk?
AVIAH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AVIAH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:23 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AVIAH uz USD kalkulators

Summa

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.125 USD

Tirgot AVIAH

AVIAH/USDT
$6.125
$6.125$6.125
-0.60%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

