Reāllaika Broadcom cena šodien ir 354.55 USD. Seko līdzi reāllaika AVGOON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AVGOON cenas tendenci MEXC.

Broadcom logotips

Broadcom kurss(AVGOON)

1 AVGOON uz USD reāllaika cena:

$354.47
-2.68%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:16 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 353.43
24h zemākā
$ 369.16
24h augstākā

$ 353.43
$ 369.16
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
-1.01%

-2.68%

-4.97%

-4.97%

Broadcom (AVGOON) reāllaika cena ir $ 354.55. Pēdējo 24 stundu laikā AVGOON tika tirgots robežās no zemākās $ 353.43 līdz augstākajai $ 369.16, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AVGOON visu laiku augstākā cena ir $ 390.63879187276996, savukārt zemākā - $ 297.29808264469034.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AVGOON ir mainījies par -1.01% pēdējā stundā, par -2.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Broadcom (AVGOON) tirgus informācija

No.2062

$ 1.14M
$ 58.35K
$ 1.14M
3.21K
3,206.04244563
ETH

Pašreizējais Broadcom tirgus maksimums ir $ 1.14M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.35K. AVGOON apjoms apgrozībā ir 3.21K ar kopējo apjomu 3206.04244563. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.14M.

Broadcom (AVGOON) cenas vēsture USD

Seko Broadcom cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -9.7614-2.68%
30 dienas$ +15.24+4.49%
60 dienas$ +74.55+26.62%
90 dienas$ +74.55+26.62%
Broadcom Cenas izmaiņas šodien

Šodien AVGOON cena mainījās par $ -9.7614 (-2.68%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Broadcom 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +15.24 (+4.49%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Broadcom 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AVGOON piedzīvoja izmaiņas $ +74.55 (+26.62%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Broadcom 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +74.55 (+26.62%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Broadcom (AVGOON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Broadcom cenas vēstures lapu.

Kas ir Broadcom (AVGOON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Broadcom ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AVGOON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Broadcom mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Broadcom pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Broadcom cenas prognoze (USD)

Kāda būs Broadcom (AVGOON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Broadcom (AVGOON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Broadcom prognozes.

Apskati Broadcom cenas prognozi!

Broadcom (AVGOON) tokenomika

Broadcom (AVGOON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AVGOON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Broadcom (AVGOON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Broadcom? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Broadcom MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AVGOON uz vietējām valūtām

1 Broadcom(AVGOON) uz VND
9,329,983.25
1 Broadcom(AVGOON) uz AUD
A$546.007
1 Broadcom(AVGOON) uz GBP
269.458
1 Broadcom(AVGOON) uz EUR
308.4585
1 Broadcom(AVGOON) uz USD
$354.55
1 Broadcom(AVGOON) uz MYR
RM1,485.5645
1 Broadcom(AVGOON) uz TRY
14,923.0095
1 Broadcom(AVGOON) uz JPY
¥54,246.15
1 Broadcom(AVGOON) uz ARS
ARS$516,834.626
1 Broadcom(AVGOON) uz RUB
28,715.0045
1 Broadcom(AVGOON) uz INR
31,459.2215
1 Broadcom(AVGOON) uz IDR
Rp5,909,164.303
1 Broadcom(AVGOON) uz PHP
20,790.812
1 Broadcom(AVGOON) uz EGP
￡E.16,773.7605
1 Broadcom(AVGOON) uz BRL
R$1,914.57
1 Broadcom(AVGOON) uz CAD
C$499.9155
1 Broadcom(AVGOON) uz BDT
43,219.645
1 Broadcom(AVGOON) uz NGN
509,410.349
1 Broadcom(AVGOON) uz COP
$1,368,917.55
1 Broadcom(AVGOON) uz ZAR
R.6,218.807
1 Broadcom(AVGOON) uz UAH
14,919.464
1 Broadcom(AVGOON) uz TZS
T.Sh.873,274.3775
1 Broadcom(AVGOON) uz VES
Bs79,064.65
1 Broadcom(AVGOON) uz CLP
$335,404.3
1 Broadcom(AVGOON) uz PKR
Rs100,238.376
1 Broadcom(AVGOON) uz KZT
185,819.655
1 Broadcom(AVGOON) uz THB
฿11,561.8755
1 Broadcom(AVGOON) uz TWD
NT$10,962.686
1 Broadcom(AVGOON) uz AED
د.إ1,301.1985
1 Broadcom(AVGOON) uz CHF
Fr287.1855
1 Broadcom(AVGOON) uz HKD
HK$2,754.8535
1 Broadcom(AVGOON) uz AMD
֏135,633.1025
1 Broadcom(AVGOON) uz MAD
.د.م3,300.8605
1 Broadcom(AVGOON) uz MXN
$6,615.903
1 Broadcom(AVGOON) uz SAR
ريال1,329.5625
1 Broadcom(AVGOON) uz ETB
Br54,302.878
1 Broadcom(AVGOON) uz KES
KSh45,822.042
1 Broadcom(AVGOON) uz JOD
د.أ251.37595
1 Broadcom(AVGOON) uz PLN
1,315.3805
1 Broadcom(AVGOON) uz RON
лв1,570.6565
1 Broadcom(AVGOON) uz SEK
kr3,400.1345
1 Broadcom(AVGOON) uz BGN
лв602.735
1 Broadcom(AVGOON) uz HUF
Ft119,940.7195
1 Broadcom(AVGOON) uz CZK
7,534.1875
1 Broadcom(AVGOON) uz KWD
د.ك108.84685
1 Broadcom(AVGOON) uz ILS
1,155.833
1 Broadcom(AVGOON) uz BOB
Bs2,449.9405
1 Broadcom(AVGOON) uz AZN
602.735
1 Broadcom(AVGOON) uz TJS
SM3,268.951
1 Broadcom(AVGOON) uz GEL
964.376
1 Broadcom(AVGOON) uz AOA
Kz323,491.42
1 Broadcom(AVGOON) uz BHD
.د.ب133.66535
1 Broadcom(AVGOON) uz BMD
$354.55
1 Broadcom(AVGOON) uz DKK
kr2,304.575
1 Broadcom(AVGOON) uz HNL
L9,331.756
1 Broadcom(AVGOON) uz MUR
16,273.845
1 Broadcom(AVGOON) uz NAD
$6,186.8975
1 Broadcom(AVGOON) uz NOK
kr3,623.501
1 Broadcom(AVGOON) uz NZD
$627.5535
1 Broadcom(AVGOON) uz PAB
B/.354.55
1 Broadcom(AVGOON) uz PGK
K1,492.6555
1 Broadcom(AVGOON) uz QAR
ر.ق1,290.562
1 Broadcom(AVGOON) uz RSD
дин.36,203.1005
1 Broadcom(AVGOON) uz UZS
soʻm4,220,832.658
1 Broadcom(AVGOON) uz ALL
L29,821.2005
1 Broadcom(AVGOON) uz ANG
ƒ634.6445
1 Broadcom(AVGOON) uz AWG
ƒ634.6445
1 Broadcom(AVGOON) uz BBD
$709.1
1 Broadcom(AVGOON) uz BAM
KM602.735
1 Broadcom(AVGOON) uz BIF
Fr1,045,567.95
1 Broadcom(AVGOON) uz BND
$460.915
1 Broadcom(AVGOON) uz BSD
$354.55
1 Broadcom(AVGOON) uz JMD
$56,915.9115
1 Broadcom(AVGOON) uz KHR
1,423,894.073
1 Broadcom(AVGOON) uz KMF
Fr151,038.3
1 Broadcom(AVGOON) uz LAK
7,707,608.5415
1 Broadcom(AVGOON) uz LKR
රු108,059.749
1 Broadcom(AVGOON) uz MDL
L6,006.077
1 Broadcom(AVGOON) uz MGA
Ar1,604,296.204
1 Broadcom(AVGOON) uz MOP
P2,836.4
1 Broadcom(AVGOON) uz MVR
5,460.07
1 Broadcom(AVGOON) uz MWK
MK614,470.605
1 Broadcom(AVGOON) uz MZN
MT22,673.4725
1 Broadcom(AVGOON) uz NPR
रु50,296.463
1 Broadcom(AVGOON) uz PYG
2,514,468.6
1 Broadcom(AVGOON) uz RWF
Fr515,161.15
1 Broadcom(AVGOON) uz SBD
$2,917.9465
1 Broadcom(AVGOON) uz SCR
5,023.9735
1 Broadcom(AVGOON) uz SRD
$13,650.175
1 Broadcom(AVGOON) uz SVC
$3,102.3125
1 Broadcom(AVGOON) uz SZL
L6,190.443
1 Broadcom(AVGOON) uz TMT
m1,244.4705
1 Broadcom(AVGOON) uz TND
د.ت1,049.11345
1 Broadcom(AVGOON) uz TTD
$2,403.849
1 Broadcom(AVGOON) uz UGX
Sh1,235,252.2
1 Broadcom(AVGOON) uz XAF
Fr202,448.05
1 Broadcom(AVGOON) uz XCD
$957.285
1 Broadcom(AVGOON) uz XOF
Fr202,448.05
1 Broadcom(AVGOON) uz XPF
Fr36,518.65
1 Broadcom(AVGOON) uz BWP
P4,786.425
1 Broadcom(AVGOON) uz BZD
$712.6455
1 Broadcom(AVGOON) uz CVE
$34,026.1635
1 Broadcom(AVGOON) uz DJF
Fr62,755.35
1 Broadcom(AVGOON) uz DOP
$22,811.747
1 Broadcom(AVGOON) uz DZD
د.ج46,307.7755
1 Broadcom(AVGOON) uz FJD
$808.374
1 Broadcom(AVGOON) uz GNF
Fr3,082,812.25
1 Broadcom(AVGOON) uz GTQ
Q2,715.853
1 Broadcom(AVGOON) uz GYD
$74,171.86
1 Broadcom(AVGOON) uz ISK
kr45,027.85

Broadcom resurss

Dziļākai izpratnei par Broadcom, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Broadcom vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Broadcom

Kāda ir Broadcom (AVGOON) vērtība šodien?
Reāllaika AVGOON cena USD ir 354.55 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AVGOON uz USD cena?
Pašreizējā AVGOON uz USD cena ir $ 354.55. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Broadcom tirgus maksimums?
AVGOON tirgus maksimums ir $ 1.14M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AVGOON apjoms apgrozībā?
AVGOON apjoms apgrozībā ir 3.21K USD.
Kāda bija AVGOON vēsturiski augstākā cena?
AVGOON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 390.63879187276996 USD apmērā.
Kāda bija AVGOON vēsturiski zemākā cena?
AVGOON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 297.29808264469034 USD.
Kāds ir AVGOON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AVGOON tirdzniecības apjoms ir $ 58.35K USD.
Vai AVGOON šogad kāps augstāk?
AVGOON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AVGOON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:23:16 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

