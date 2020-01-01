Aventis AI (AVENTISAI) tokenomika

Aventis AI (AVENTISAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aventis AI (AVENTISAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Aventis AI (AVENTISAI) informācija

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.aventisai.io/
Tehniskais dokuments:
https://aventis.gitbook.io/wp
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Aventis AI (AVENTISAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aventis AI (AVENTISAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 0.00


Kopējais apjoms: $ 1.00B


Apjoms apgrozībā: $ 0.00


FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 2.83M


Visu laiku augstākā cena: $ 1,000


Visu laiku zemākā cena:


Pašreizējā cena:



Aventis AI (AVENTISAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aventis AI (AVENTISAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AVENTISAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AVENTISAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AVENTISAI tokenomiku, uzzini AVENTISAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties AVENTISAI

Vēlies iekļaut Aventis AI (AVENTISAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AVENTISAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Aventis AI (AVENTISAI) cenas vēsture

AVENTISAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AVENTISAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AVENTISAI? Mūsu AVENTISAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?









Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.