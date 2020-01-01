Ava AI (AVAAI) tokenomika

Ava AI (AVAAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ava AI (AVAAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Ava AI (AVAAI) informācija

AVAAI is a meme coin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://holoworld.com
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Ava AI (AVAAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ava AI (AVAAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 23.97M
$ 23.97M$ 23.97M
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.97M
$ 23.97M$ 23.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.33758
$ 0.33758$ 0.33758
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465
Pašreizējā cena:
$ 0.02397
$ 0.02397$ 0.02397

Ava AI (AVAAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ava AI (AVAAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AVAAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AVAAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AVAAI tokenomiku, uzzini AVAAI tokena reāllaika cenu!

Ava AI (AVAAI) cenas vēsture

AVAAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

AVAAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AVAAI? Mūsu AVAAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.