Reāllaika Autonomi cena šodien ir 0.03135 USD. Seko līdzi reāllaika AUTONOMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AUTONOMI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AUTONOMI

AUTONOMI Cenas informācija

Kas ir AUTONOMI

AUTONOMI Tehniskais dokuments

AUTONOMI Oficiālā tīmekļa vietne

AUTONOMI Tokenomika

AUTONOMI Cenas prognoze

AUTONOMI Vēsture

AUTONOMI iegādes rokasgrāmata

AUTONOMI uz bezseguma valūtu konvertētājs

AUTONOMI Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Autonomi logotips

Autonomi kurss(AUTONOMI)

1 AUTONOMI uz USD reāllaika cena:

$0.03132
$0.03132$0.03132
-2.36%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Autonomi (AUTONOMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967
24h zemākā
$ 0.03401
$ 0.03401$ 0.03401
24h augstākā

$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967

$ 0.03401
$ 0.03401$ 0.03401

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.029929733675300475
$ 0.029929733675300475$ 0.029929733675300475

+1.55%

-2.36%

-24.15%

-24.15%

Autonomi (AUTONOMI) reāllaika cena ir $ 0.03135. Pēdējo 24 stundu laikā AUTONOMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02967 līdz augstākajai $ 0.03401, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AUTONOMI visu laiku augstākā cena ir $ 0.35756319057761676, savukārt zemākā - $ 0.029929733675300475.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AUTONOMI ir mainījies par +1.55% pēdējā stundā, par -2.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Autonomi (AUTONOMI) tirgus informācija

No.1435

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 92.92K
$ 92.92K$ 92.92K

$ 37.62M
$ 37.62M$ 37.62M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Pašreizējais Autonomi tirgus maksimums ir $ 4.28M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 92.92K. AUTONOMI apjoms apgrozībā ir 136.64M ar kopējo apjomu 1200000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.62M.

Autonomi (AUTONOMI) cenas vēsture USD

Seko Autonomi cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000757-2.36%
30 dienas$ -0.02149-40.67%
60 dienas$ -0.02485-44.22%
90 dienas$ -0.01966-38.55%
Autonomi Cenas izmaiņas šodien

Šodien AUTONOMI cena mainījās par $ -0.000757 (-2.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Autonomi 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02149 (-40.67%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Autonomi 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AUTONOMI piedzīvoja izmaiņas $ -0.02485 (-44.22%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Autonomi 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01966 (-38.55%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Autonomi (AUTONOMI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Autonomi cenas vēstures lapu.

Kas ir Autonomi (AUTONOMI)?

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Autonomi ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AUTONOMI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Autonomi mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Autonomi pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Autonomi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Autonomi (AUTONOMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Autonomi (AUTONOMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Autonomi prognozes.

Apskati Autonomi cenas prognozi!

Autonomi (AUTONOMI) tokenomika

Autonomi (AUTONOMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AUTONOMI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Autonomi (AUTONOMI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Autonomi? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Autonomi MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AUTONOMI uz vietējām valūtām

1 Autonomi(AUTONOMI) uz VND
824.97525
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AUD
A$0.048279
1 Autonomi(AUTONOMI) uz GBP
0.023826
1 Autonomi(AUTONOMI) uz EUR
0.0272745
1 Autonomi(AUTONOMI) uz USD
$0.03135
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MYR
RM0.1313565
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TRY
1.3195215
1 Autonomi(AUTONOMI) uz JPY
¥4.79655
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ARS
ARS$45.699522
1 Autonomi(AUTONOMI) uz RUB
2.5390365
1 Autonomi(AUTONOMI) uz INR
2.7816855
1 Autonomi(AUTONOMI) uz IDR
Rp522.499791
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PHP
1.838364
1 Autonomi(AUTONOMI) uz EGP
￡E.1.4831685
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BRL
R$0.16929
1 Autonomi(AUTONOMI) uz CAD
C$0.0442035
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BDT
3.821565
1 Autonomi(AUTONOMI) uz NGN
45.043053
1 Autonomi(AUTONOMI) uz COP
$121.04235
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ZAR
R.0.549879
1 Autonomi(AUTONOMI) uz UAH
1.319208
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TZS
T.Sh.77.2166175
1 Autonomi(AUTONOMI) uz VES
Bs6.99105
1 Autonomi(AUTONOMI) uz CLP
$29.6571
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PKR
Rs8.863272
1 Autonomi(AUTONOMI) uz KZT
16.430535
1 Autonomi(AUTONOMI) uz THB
฿1.0223235
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TWD
NT$0.969342
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AED
د.إ0.1150545
1 Autonomi(AUTONOMI) uz CHF
Fr0.0253935
1 Autonomi(AUTONOMI) uz HKD
HK$0.2435895
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AMD
֏11.9929425
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MAD
.د.م0.2918685
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MXN
$0.584991
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SAR
ريال0.1175625
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ETB
Br4.801566
1 Autonomi(AUTONOMI) uz KES
KSh4.051674
1 Autonomi(AUTONOMI) uz JOD
د.أ0.02222715
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PLN
0.1163085
1 Autonomi(AUTONOMI) uz RON
лв0.1388805
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SEK
kr0.3006465
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BGN
лв0.053295
1 Autonomi(AUTONOMI) uz HUF
Ft10.6053915
1 Autonomi(AUTONOMI) uz CZK
0.6661875
1 Autonomi(AUTONOMI) uz KWD
د.ك0.00962445
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ILS
0.102201
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BOB
Bs0.2166285
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AZN
0.053295
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TJS
SM0.289047
1 Autonomi(AUTONOMI) uz GEL
0.085272
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AOA
Kz28.60374
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BHD
.د.ب0.01181895
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BMD
$0.03135
1 Autonomi(AUTONOMI) uz DKK
kr0.203775
1 Autonomi(AUTONOMI) uz HNL
L0.825132
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MUR
1.438965
1 Autonomi(AUTONOMI) uz NAD
$0.5470575
1 Autonomi(AUTONOMI) uz NOK
kr0.320397
1 Autonomi(AUTONOMI) uz NZD
$0.0554895
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PAB
B/.0.03135
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PGK
K0.1319835
1 Autonomi(AUTONOMI) uz QAR
ر.ق0.114114
1 Autonomi(AUTONOMI) uz RSD
дин.3.2011485
1 Autonomi(AUTONOMI) uz UZS
soʻm373.214226
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ALL
L2.6368485
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ANG
ƒ0.0561165
1 Autonomi(AUTONOMI) uz AWG
ƒ0.0561165
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BBD
$0.0627
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BAM
KM0.053295
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BIF
Fr92.45115
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BND
$0.040755
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BSD
$0.03135
1 Autonomi(AUTONOMI) uz JMD
$5.0326155
1 Autonomi(AUTONOMI) uz KHR
125.903481
1 Autonomi(AUTONOMI) uz KMF
Fr13.3551
1 Autonomi(AUTONOMI) uz LAK
681.5217255
1 Autonomi(AUTONOMI) uz LKR
රු9.554853
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MDL
L0.531069
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MGA
Ar141.854988
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MOP
P0.2508
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MVR
0.48279
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MWK
MK54.332685
1 Autonomi(AUTONOMI) uz MZN
MT2.0048325
1 Autonomi(AUTONOMI) uz NPR
रु4.447311
1 Autonomi(AUTONOMI) uz PYG
222.3342
1 Autonomi(AUTONOMI) uz RWF
Fr45.55155
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SBD
$0.2580105
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SCR
0.4442295
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SRD
$1.206975
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SVC
$0.2743125
1 Autonomi(AUTONOMI) uz SZL
L0.547371
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TMT
m0.1100385
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TND
د.ت0.09276465
1 Autonomi(AUTONOMI) uz TTD
$0.212553
1 Autonomi(AUTONOMI) uz UGX
Sh109.2234
1 Autonomi(AUTONOMI) uz XAF
Fr17.90085
1 Autonomi(AUTONOMI) uz XCD
$0.084645
1 Autonomi(AUTONOMI) uz XOF
Fr17.90085
1 Autonomi(AUTONOMI) uz XPF
Fr3.22905
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BWP
P0.423225
1 Autonomi(AUTONOMI) uz BZD
$0.0630135
1 Autonomi(AUTONOMI) uz CVE
$3.0086595
1 Autonomi(AUTONOMI) uz DJF
Fr5.54895
1 Autonomi(AUTONOMI) uz DOP
$2.017059
1 Autonomi(AUTONOMI) uz DZD
د.ج4.0946235
1 Autonomi(AUTONOMI) uz FJD
$0.071478
1 Autonomi(AUTONOMI) uz GNF
Fr272.58825
1 Autonomi(AUTONOMI) uz GTQ
Q0.240141
1 Autonomi(AUTONOMI) uz GYD
$6.55842
1 Autonomi(AUTONOMI) uz ISK
kr3.98145

Autonomi resurss

Dziļākai izpratnei par Autonomi, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Autonomi vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Autonomi

Kāda ir Autonomi (AUTONOMI) vērtība šodien?
Reāllaika AUTONOMI cena USD ir 0.03135 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AUTONOMI uz USD cena?
Pašreizējā AUTONOMI uz USD cena ir $ 0.03135. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Autonomi tirgus maksimums?
AUTONOMI tirgus maksimums ir $ 4.28M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AUTONOMI apjoms apgrozībā?
AUTONOMI apjoms apgrozībā ir 136.64M USD.
Kāda bija AUTONOMI vēsturiski augstākā cena?
AUTONOMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.35756319057761676 USD apmērā.
Kāda bija AUTONOMI vēsturiski zemākā cena?
AUTONOMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.029929733675300475 USD.
Kāds ir AUTONOMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AUTONOMI tirdzniecības apjoms ir $ 92.92K USD.
Vai AUTONOMI šogad kāps augstāk?
AUTONOMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AUTONOMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Autonomi (AUTONOMI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AUTONOMI uz USD kalkulators

Summa

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.03135 USD

Tirgot AUTONOMI

AUTONOMI/USDT
$0.03132
$0.03132$0.03132
-2.09%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

