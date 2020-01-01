Athene Network (ATN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Athene Network (ATN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Athene Network (ATN) informācija

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://athene.network/
Tehniskais dokuments:
https://athene.network/pitch-deck
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa

Athene Network (ATN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Athene Network (ATN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 2.50B
$ 2.50B
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 46.08K
$ 46.08K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5543
$ 0.5543
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268
Pašreizējā cena:
$ 0.00001843
$ 0.00001843

Athene Network (ATN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Athene Network (ATN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ATN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ATN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ATN tokenomiku, uzzini ATN tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.