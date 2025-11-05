BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika ATLA cena šodien ir 50.1263 USD. Seko līdzi reāllaika ATLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATLA cenas tendenci MEXC.Reāllaika ATLA cena šodien ir 50.1263 USD. Seko līdzi reāllaika ATLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATLA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ATLA

ATLA Cenas informācija

Kas ir ATLA

ATLA Tehniskais dokuments

ATLA Oficiālā tīmekļa vietne

ATLA Tokenomika

ATLA Cenas prognoze

ATLA Vēsture

ATLA iegādes rokasgrāmata

ATLA uz bezseguma valūtu konvertētājs

ATLA Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ATLA logotips

ATLA kurss(ATLA)

1 ATLA uz USD reāllaika cena:

$50.1264
$50.1264$50.1264
-4.82%1D
USD
ATLA (ATLA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:22:53 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 50
$ 50$ 50
24h zemākā
$ 53.7372
$ 53.7372$ 53.7372
24h augstākā

$ 50
$ 50$ 50

$ 53.7372
$ 53.7372$ 53.7372

--
----

--
----

-4.18%

-4.82%

-6.77%

-6.77%

ATLA (ATLA) reāllaika cena ir $ 50.1263. Pēdējo 24 stundu laikā ATLA tika tirgots robežās no zemākās $ 50 līdz augstākajai $ 53.7372, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ATLA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ATLA ir mainījies par -4.18% pēdējā stundā, par -4.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ATLA (ATLA) tirgus informācija

--
----

$ 12.78M
$ 12.78M$ 12.78M

$ 150.38B
$ 150.38B$ 150.38B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Pašreizējais ATLA tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 12.78M. ATLA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 3000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 150.38B.

ATLA (ATLA) cenas vēsture USD

Seko ATLA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.538446-4.82%
30 dienas$ +12.3304+32.62%
60 dienas$ +24.2326+93.58%
90 dienas$ +50.0013+40,001.04%
ATLA Cenas izmaiņas šodien

Šodien ATLA cena mainījās par $ -2.538446 (-4.82%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ATLA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +12.3304 (+32.62%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ATLA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ATLA piedzīvoja izmaiņas $ +24.2326 (+93.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ATLA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +50.0013 (+40,001.04%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ATLA (ATLA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ATLA cenas vēstures lapu.

Kas ir ATLA (ATLA)?

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ATLA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ATLA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ATLA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ATLA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ATLA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ATLA (ATLA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ATLA (ATLA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ATLA prognozes.

Apskati ATLA cenas prognozi!

ATLA (ATLA) tokenomika

ATLA (ATLA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ATLA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ATLA (ATLA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ATLA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ATLA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ATLA uz vietējām valūtām

1 ATLA(ATLA) uz VND
1,319,073.5845
1 ATLA(ATLA) uz AUD
A$77.194502
1 ATLA(ATLA) uz GBP
38.095988
1 ATLA(ATLA) uz EUR
43.609881
1 ATLA(ATLA) uz USD
$50.1263
1 ATLA(ATLA) uz MYR
RM210.029197
1 ATLA(ATLA) uz TRY
2,109.815967
1 ATLA(ATLA) uz JPY
¥7,669.3239
1 ATLA(ATLA) uz ARS
ARS$73,070.110036
1 ATLA(ATLA) uz RUB
4,059.729037
1 ATLA(ATLA) uz INR
4,447.706599
1 ATLA(ATLA) uz IDR
Rp835,437.999158
1 ATLA(ATLA) uz PHP
2,939.406232
1 ATLA(ATLA) uz EGP
￡E.2,371.475253
1 ATLA(ATLA) uz BRL
R$270.68202
1 ATLA(ATLA) uz CAD
C$70.678083
1 ATLA(ATLA) uz BDT
6,110.39597
1 ATLA(ATLA) uz NGN
72,020.465314
1 ATLA(ATLA) uz COP
$193,537.6443
1 ATLA(ATLA) uz ZAR
R.879.215302
1 ATLA(ATLA) uz UAH
2,109.314704
1 ATLA(ATLA) uz TZS
T.Sh.123,463.583215
1 ATLA(ATLA) uz VES
Bs11,178.1649
1 ATLA(ATLA) uz CLP
$47,419.4798
1 ATLA(ATLA) uz PKR
Rs14,171.707536
1 ATLA(ATLA) uz KZT
26,271.19383
1 ATLA(ATLA) uz THB
฿1,634.618643
1 ATLA(ATLA) uz TWD
NT$1,549.905196
1 ATLA(ATLA) uz AED
د.إ183.963521
1 ATLA(ATLA) uz CHF
Fr40.602303
1 ATLA(ATLA) uz HKD
HK$389.481351
1 ATLA(ATLA) uz AMD
֏19,175.816065
1 ATLA(ATLA) uz MAD
.د.م466.675853
1 ATLA(ATLA) uz MXN
$935.356758
1 ATLA(ATLA) uz SAR
ريال187.973625
1 ATLA(ATLA) uz ETB
Br7,677.344108
1 ATLA(ATLA) uz KES
KSh6,478.323012
1 ATLA(ATLA) uz JOD
د.أ35.5395467
1 ATLA(ATLA) uz PLN
185.968573
1 ATLA(ATLA) uz RON
лв222.059509
1 ATLA(ATLA) uz SEK
kr480.711217
1 ATLA(ATLA) uz BGN
лв85.21471
1 ATLA(ATLA) uz HUF
Ft16,957.226027
1 ATLA(ATLA) uz CZK
1,065.183875
1 ATLA(ATLA) uz KWD
د.ك15.3887741
1 ATLA(ATLA) uz ILS
163.411738
1 ATLA(ATLA) uz BOB
Bs346.372733
1 ATLA(ATLA) uz AZN
85.21471
1 ATLA(ATLA) uz TJS
SM462.164486
1 ATLA(ATLA) uz GEL
136.343536
1 ATLA(ATLA) uz AOA
Kz45,735.23612
1 ATLA(ATLA) uz BHD
.د.ب18.8976151
1 ATLA(ATLA) uz BMD
$50.1263
1 ATLA(ATLA) uz DKK
kr325.82095
1 ATLA(ATLA) uz HNL
L1,319.324216
1 ATLA(ATLA) uz MUR
2,300.79717
1 ATLA(ATLA) uz NAD
$874.703935
1 ATLA(ATLA) uz NOK
kr512.290786
1 ATLA(ATLA) uz NZD
$88.723551
1 ATLA(ATLA) uz PAB
B/.50.1263
1 ATLA(ATLA) uz PGK
K211.031723
1 ATLA(ATLA) uz QAR
ر.ق182.459732
1 ATLA(ATLA) uz RSD
дин.5,118.396493
1 ATLA(ATLA) uz UZS
soʻm596,741.571188
1 ATLA(ATLA) uz ALL
L4,216.123093
1 ATLA(ATLA) uz ANG
ƒ89.726077
1 ATLA(ATLA) uz AWG
ƒ89.726077
1 ATLA(ATLA) uz BBD
$100.2526
1 ATLA(ATLA) uz BAM
KM85.21471
1 ATLA(ATLA) uz BIF
Fr147,822.4587
1 ATLA(ATLA) uz BND
$65.16419
1 ATLA(ATLA) uz BSD
$50.1263
1 ATLA(ATLA) uz JMD
$8,046.774939
1 ATLA(ATLA) uz KHR
201,310.228378
1 ATLA(ATLA) uz KMF
Fr21,353.8038
1 ATLA(ATLA) uz LAK
1,089,702.152119
1 ATLA(ATLA) uz LKR
රු15,277.493714
1 ATLA(ATLA) uz MDL
L849.139522
1 ATLA(ATLA) uz MGA
Ar226,815.492344
1 ATLA(ATLA) uz MOP
P401.0104
1 ATLA(ATLA) uz MVR
771.94502
1 ATLA(ATLA) uz MWK
MK86,873.89053
1 ATLA(ATLA) uz MZN
MT3,205.576885
1 ATLA(ATLA) uz NPR
रु7,110.916918
1 ATLA(ATLA) uz PYG
355,495.7196
1 ATLA(ATLA) uz RWF
Fr72,833.5139
1 ATLA(ATLA) uz SBD
$412.539449
1 ATLA(ATLA) uz SCR
710.289671
1 ATLA(ATLA) uz SRD
$1,929.86255
1 ATLA(ATLA) uz SVC
$438.605125
1 ATLA(ATLA) uz SZL
L875.205198
1 ATLA(ATLA) uz TMT
m175.943313
1 ATLA(ATLA) uz TND
د.ت148.3237217
1 ATLA(ATLA) uz TTD
$339.856314
1 ATLA(ATLA) uz UGX
Sh174,640.0292
1 ATLA(ATLA) uz XAF
Fr28,622.1173
1 ATLA(ATLA) uz XCD
$135.34101
1 ATLA(ATLA) uz XOF
Fr28,622.1173
1 ATLA(ATLA) uz XPF
Fr5,163.0089
1 ATLA(ATLA) uz BWP
P676.70505
1 ATLA(ATLA) uz BZD
$100.753863
1 ATLA(ATLA) uz CVE
$4,810.621011
1 ATLA(ATLA) uz DJF
Fr8,872.3551
1 ATLA(ATLA) uz DOP
$3,225.126142
1 ATLA(ATLA) uz DZD
د.ج6,546.996043
1 ATLA(ATLA) uz FJD
$114.287964
1 ATLA(ATLA) uz GNF
Fr435,848.1785
1 ATLA(ATLA) uz GTQ
Q383.967458
1 ATLA(ATLA) uz GYD
$10,486.42196
1 ATLA(ATLA) uz ISK
kr6,366.0401

ATLA resurss

Dziļākai izpratnei par ATLA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ATLA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ATLA

Kāda ir ATLA (ATLA) vērtība šodien?
Reāllaika ATLA cena USD ir 50.1263 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ATLA uz USD cena?
Pašreizējā ATLA uz USD cena ir $ 50.1263. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ATLA tirgus maksimums?
ATLA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ATLA apjoms apgrozībā?
ATLA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ATLA vēsturiski augstākā cena?
ATLA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ATLA vēsturiski zemākā cena?
ATLA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ATLA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ATLA tirdzniecības apjoms ir $ 12.78M USD.
Vai ATLA šogad kāps augstāk?
ATLA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ATLA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:22:53 (UTC+8)

ATLA (ATLA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ATLA uz USD kalkulators

Summa

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 50.1263 USD

Tirgot ATLA

ATLA/USDT
$50.1264
$50.1264$50.1264
-4.82%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,156.17
$3,156.17$3,156.17

-10.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.06
$150.06$150.06

-7.07%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1055
$2.1055$2.1055

-7.73%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,156.17
$3,156.17$3,156.17

-10.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.06
$150.06$150.06

-7.07%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1055
$2.1055$2.1055

-7.73%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15204
$0.15204$0.15204

-7.25%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5315
$1.5315$1.5315

+921.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11830
$0.11830$0.11830

+671.18%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000241
$0.0000000000000000000000000241$0.0000000000000000000000000241

+249.27%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000225
$0.000000000225$0.000000000225

+161.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%