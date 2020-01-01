Aster (ATC) tokenomika

Aster (ATC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aster (ATC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Aster (ATC) informācija

Aster is aiming at “Fintech Coin” constructing a whole new ecosystem as a base currency in Metaverse.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://astercoin.org/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x0eb3032bcAc2BE1fa95E296442F225edb80fc3CD

Aster (ATC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aster (ATC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 57.87K
$ 57.87K$ 57.87K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.024
$ 0.024$ 0.024
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.00005787
$ 0.00005787$ 0.00005787

Aster (ATC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aster (ATC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ATC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ATC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ATC tokenomiku, uzzini ATC tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

