Reāllaika Aster Inu cena šodien ir 0.00021 USD. Seko līdzi reāllaika ASTERINU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASTERINU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASTERINU

ASTERINU Cenas informācija

Kas ir ASTERINU

ASTERINU Oficiālā tīmekļa vietne

ASTERINU Tokenomika

ASTERINU Cenas prognoze

ASTERINU Vēsture

ASTERINU iegādes rokasgrāmata

ASTERINU uz bezseguma valūtu konvertētājs

ASTERINU Tūlītējie darījumi

Aster Inu logotips

Aster Inu kurss(ASTERINU)

1 ASTERINU uz USD reāllaika cena:

$0.00021
$0.00021$0.00021
-15.32%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Tiešsaistes cenu diagramma
Aster Inu (ASTERINU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021
24h zemākā
$ 0.000281
$ 0.000281$ 0.000281
24h augstākā

$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021

$ 0.000281
$ 0.000281$ 0.000281

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523$ 0.000230910459771523

-11.40%

-15.32%

-20.46%

-20.46%

Aster Inu (ASTERINU) reāllaika cena ir $ 0.00021. Pēdējo 24 stundu laikā ASTERINU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00021 līdz augstākajai $ 0.000281, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASTERINU visu laiku augstākā cena ir $ 0.008002267526781424, savukārt zemākā - $ 0.000230910459771523.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASTERINU ir mainījies par -11.40% pēdējā stundā, par -15.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) tirgus informācija

No.2773

$ 207.90K
$ 207.90K$ 207.90K

$ 7.40K
$ 7.40K$ 7.40K

$ 210.00K
$ 210.00K$ 210.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Pašreizējais Aster Inu tirgus maksimums ir $ 207.90K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 7.40K. ASTERINU apjoms apgrozībā ir 990.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 210.00K.

Aster Inu (ASTERINU) cenas vēsture USD

Seko Aster Inu cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00003799-15.32%
30 dienas$ -0.001026-83.01%
60 dienas$ -0.00129-86.00%
90 dienas$ -0.00129-86.00%
Aster Inu Cenas izmaiņas šodien

Šodien ASTERINU cena mainījās par $ -0.00003799 (-15.32%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Aster Inu 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.001026 (-83.01%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Aster Inu 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ASTERINU piedzīvoja izmaiņas $ -0.00129 (-86.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Aster Inu 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00129 (-86.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Aster Inu (ASTERINU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Aster Inu cenas vēstures lapu.

Kas ir Aster Inu (ASTERINU)?

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Aster Inu ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ASTERINU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Aster Inu mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Aster Inu pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Aster Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aster Inu (ASTERINU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aster Inu (ASTERINU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aster Inu prognozes.

Apskati Aster Inu cenas prognozi!

Aster Inu (ASTERINU) tokenomika

Aster Inu (ASTERINU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASTERINU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Aster Inu (ASTERINU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Aster Inu? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Aster Inu MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ASTERINU uz vietējām valūtām

1 Aster Inu(ASTERINU) uz VND
5.52615
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AUD
A$0.0003234
1 Aster Inu(ASTERINU) uz GBP
0.0001596
1 Aster Inu(ASTERINU) uz EUR
0.0001827
1 Aster Inu(ASTERINU) uz USD
$0.00021
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MYR
RM0.0008799
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TRY
0.0088389
1 Aster Inu(ASTERINU) uz JPY
¥0.03213
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ARS
ARS$0.3061212
1 Aster Inu(ASTERINU) uz RUB
0.0170079
1 Aster Inu(ASTERINU) uz INR
0.0186333
1 Aster Inu(ASTERINU) uz IDR
Rp3.4999986
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PHP
0.0123144
1 Aster Inu(ASTERINU) uz EGP
￡E.0.0099351
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BRL
R$0.001134
1 Aster Inu(ASTERINU) uz CAD
C$0.0002961
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BDT
0.025599
1 Aster Inu(ASTERINU) uz NGN
0.3017238
1 Aster Inu(ASTERINU) uz COP
$0.81081
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ZAR
R.0.0036834
1 Aster Inu(ASTERINU) uz UAH
0.0088368
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TZS
T.Sh.0.5172405
1 Aster Inu(ASTERINU) uz VES
Bs0.04683
1 Aster Inu(ASTERINU) uz CLP
$0.19866
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PKR
Rs0.0593712
1 Aster Inu(ASTERINU) uz KZT
0.110061
1 Aster Inu(ASTERINU) uz THB
฿0.0068481
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TWD
NT$0.0064932
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AED
د.إ0.0007707
1 Aster Inu(ASTERINU) uz CHF
Fr0.0001701
1 Aster Inu(ASTERINU) uz HKD
HK$0.0016317
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AMD
֏0.0803355
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MAD
.د.م0.0019551
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MXN
$0.0039186
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SAR
ريال0.0007875
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ETB
Br0.0321636
1 Aster Inu(ASTERINU) uz KES
KSh0.0271404
1 Aster Inu(ASTERINU) uz JOD
د.أ0.00014889
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PLN
0.0007791
1 Aster Inu(ASTERINU) uz RON
лв0.0009303
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SEK
kr0.0020139
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BGN
лв0.000357
1 Aster Inu(ASTERINU) uz HUF
Ft0.0710409
1 Aster Inu(ASTERINU) uz CZK
0.0044625
1 Aster Inu(ASTERINU) uz KWD
د.ك0.00006447
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ILS
0.0006846
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BOB
Bs0.0014511
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AZN
0.000357
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TJS
SM0.0019362
1 Aster Inu(ASTERINU) uz GEL
0.0005712
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AOA
Kz0.191604
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BHD
.د.ب0.00007917
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BMD
$0.00021
1 Aster Inu(ASTERINU) uz DKK
kr0.001365
1 Aster Inu(ASTERINU) uz HNL
L0.0055272
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MUR
0.009639
1 Aster Inu(ASTERINU) uz NAD
$0.0036645
1 Aster Inu(ASTERINU) uz NOK
kr0.0021462
1 Aster Inu(ASTERINU) uz NZD
$0.0003717
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PAB
B/.0.00021
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PGK
K0.0008841
1 Aster Inu(ASTERINU) uz QAR
ر.ق0.0007644
1 Aster Inu(ASTERINU) uz RSD
дин.0.0214431
1 Aster Inu(ASTERINU) uz UZS
soʻm2.4999996
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ALL
L0.0176631
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ANG
ƒ0.0003759
1 Aster Inu(ASTERINU) uz AWG
ƒ0.0003759
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BBD
$0.00042
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BAM
KM0.000357
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BIF
Fr0.61929
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BND
$0.000273
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BSD
$0.00021
1 Aster Inu(ASTERINU) uz JMD
$0.0337113
1 Aster Inu(ASTERINU) uz KHR
0.8433726
1 Aster Inu(ASTERINU) uz KMF
Fr0.08946
1 Aster Inu(ASTERINU) uz LAK
4.5652173
1 Aster Inu(ASTERINU) uz LKR
රු0.0640038
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MDL
L0.0035574
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MGA
Ar0.9502248
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MOP
P0.00168
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MVR
0.003234
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MWK
MK0.363951
1 Aster Inu(ASTERINU) uz MZN
MT0.0134295
1 Aster Inu(ASTERINU) uz NPR
रु0.0297906
1 Aster Inu(ASTERINU) uz PYG
1.48932
1 Aster Inu(ASTERINU) uz RWF
Fr0.30513
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SBD
$0.0017283
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SCR
0.0029757
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SRD
$0.008085
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SVC
$0.0018375
1 Aster Inu(ASTERINU) uz SZL
L0.0036666
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TMT
m0.0007371
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TND
د.ت0.00062139
1 Aster Inu(ASTERINU) uz TTD
$0.0014238
1 Aster Inu(ASTERINU) uz UGX
Sh0.73164
1 Aster Inu(ASTERINU) uz XAF
Fr0.11991
1 Aster Inu(ASTERINU) uz XCD
$0.000567
1 Aster Inu(ASTERINU) uz XOF
Fr0.11991
1 Aster Inu(ASTERINU) uz XPF
Fr0.02163
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BWP
P0.002835
1 Aster Inu(ASTERINU) uz BZD
$0.0004221
1 Aster Inu(ASTERINU) uz CVE
$0.0201537
1 Aster Inu(ASTERINU) uz DJF
Fr0.03717
1 Aster Inu(ASTERINU) uz DOP
$0.0135114
1 Aster Inu(ASTERINU) uz DZD
د.ج0.0274281
1 Aster Inu(ASTERINU) uz FJD
$0.0004788
1 Aster Inu(ASTERINU) uz GNF
Fr1.82595
1 Aster Inu(ASTERINU) uz GTQ
Q0.0016086
1 Aster Inu(ASTERINU) uz GYD
$0.043932
1 Aster Inu(ASTERINU) uz ISK
kr0.02667

Aster Inu resurss

Dziļākai izpratnei par Aster Inu, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Aster Inu vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Aster Inu

Kāda ir Aster Inu (ASTERINU) vērtība šodien?
Reāllaika ASTERINU cena USD ir 0.00021 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASTERINU uz USD cena?
Pašreizējā ASTERINU uz USD cena ir $ 0.00021. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aster Inu tirgus maksimums?
ASTERINU tirgus maksimums ir $ 207.90K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASTERINU apjoms apgrozībā?
ASTERINU apjoms apgrozībā ir 990.00M USD.
Kāda bija ASTERINU vēsturiski augstākā cena?
ASTERINU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.008002267526781424 USD apmērā.
Kāda bija ASTERINU vēsturiski zemākā cena?
ASTERINU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000230910459771523 USD.
Kāds ir ASTERINU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASTERINU tirdzniecības apjoms ir $ 7.40K USD.
Vai ASTERINU šogad kāps augstāk?
ASTERINU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASTERINU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ASTERINU uz USD kalkulators

Summa

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.00021 USD

Tirgot ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.00021
$0.00021$0.00021
-15.32%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

