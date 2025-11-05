BiržaDEX+
Reāllaika ASML Holding NV cena šodien ir 1039.23 USD. Seko līdzi reāllaika ASMLON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASMLON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASMLON

ASMLON Cenas informācija

Kas ir ASMLON

ASMLON Oficiālā tīmekļa vietne

ASMLON Tokenomika

ASMLON Cenas prognoze

ASMLON Vēsture

ASMLON iegādes rokasgrāmata

ASMLON uz bezseguma valūtu konvertētājs

ASMLON Tūlītējie darījumi

ASML Holding NV logotips

ASML Holding NV kurss(ASMLON)

1 ASMLON uz USD reāllaika cena:

$1,039.23
$1,039.23
-1.76%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:51 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1,038.37
$ 1,038.37
24h zemākā
$ 1,073.91
$ 1,073.91
24h augstākā

$ 1,038.37
$ 1,038.37

$ 1,073.91
$ 1,073.91

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465

-0.81%

-1.76%

-1.41%

-1.41%

ASML Holding NV (ASMLON) reāllaika cena ir $ 1,039.23. Pēdējo 24 stundu laikā ASMLON tika tirgots robežās no zemākās $ 1,038.37 līdz augstākajai $ 1,073.91, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASMLON visu laiku augstākā cena ir $ 1,087.8260089245405, savukārt zemākā - $ 732.0144981577465.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASMLON ir mainījies par -0.81% pēdējā stundā, par -1.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ASML Holding NV (ASMLON) tirgus informācija

No.1915

$ 1.55M
$ 1.55M

$ 55.33K
$ 55.33K

$ 1.55M
$ 1.55M

1.49K
1.49K

1,491.53402094
1,491.53402094

ETH

Pašreizējais ASML Holding NV tirgus maksimums ir $ 1.55M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.33K. ASMLON apjoms apgrozībā ir 1.49K ar kopējo apjomu 1491.53402094. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.55M.

ASML Holding NV (ASMLON) cenas vēsture USD

Seko ASML Holding NV cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -18.6181-1.76%
30 dienas$ +6.93+0.67%
60 dienas$ +289.23+38.56%
90 dienas$ +289.23+38.56%
ASML Holding NV Cenas izmaiņas šodien

Šodien ASMLON cena mainījās par $ -18.6181 (-1.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ASML Holding NV 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +6.93 (+0.67%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ASML Holding NV 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ASMLON piedzīvoja izmaiņas $ +289.23 (+38.56%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ASML Holding NV 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +289.23 (+38.56%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ASML Holding NV (ASMLON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ASML Holding NV cenas vēstures lapu.

Kas ir ASML Holding NV (ASMLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ASML Holding NV ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ASMLON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ASML Holding NV mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ASML Holding NV pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ASML Holding NV cenas prognoze (USD)

Kāda būs ASML Holding NV (ASMLON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ASML Holding NV (ASMLON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ASML Holding NV prognozes.

Apskati ASML Holding NV cenas prognozi!

ASML Holding NV (ASMLON) tokenomika

ASML Holding NV (ASMLON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASMLON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ASML Holding NV (ASMLON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ASML Holding NV? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ASML Holding NV MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ASMLON uz vietējām valūtām

1 ASML Holding NV(ASMLON) uz VND
27,347,337.45
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AUD
A$1,600.4142
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz GBP
789.8148
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz EUR
904.1301
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz USD
$1,039.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MYR
RM4,354.3737
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TRY
43,741.1907
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz JPY
¥159,002.19
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ARS
ARS$1,514,906.3556
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz RUB
84,167.2377
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz INR
92,210.8779
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz IDR
Rp17,320,493.0718
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PHP
60,940.4472
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz EGP
￡E.49,165.9713
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BRL
R$5,611.842
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz CAD
C$1,465.3143
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BDT
126,682.137
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz NGN
1,493,144.8794
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz COP
$4,012,467.03
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ZAR
R.18,228.0942
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz UAH
43,730.7984
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TZS
T.Sh.2,559,675.4515
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz VES
Bs231,748.29
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz CLP
$983,111.58
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PKR
Rs293,811.1056
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz KZT
544,660.443
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz THB
฿33,889.2903
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TWD
NT$32,132.9916
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AED
د.إ3,813.9741
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz CHF
Fr841.7763
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz HKD
HK$8,074.8171
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AMD
֏397,557.4365
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MAD
.د.م9,675.2313
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MXN
$19,392.0318
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SAR
ريال3,897.1125
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ETB
Br159,168.4668
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz KES
KSh134,310.0852
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz JOD
د.أ736.81407
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PLN
3,855.5433
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz RON
лв4,603.7889
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SEK
kr9,966.2157
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BGN
лв1,766.691
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz HUF
Ft351,561.1167
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz CZK
22,083.6375
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz KWD
د.ك319.04361
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ILS
3,387.8898
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BOB
Bs7,181.0793
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AZN
1,766.691
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TJS
SM9,581.7006
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz GEL
2,826.7056
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AOA
Kz948,193.452
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BHD
.د.ب391.78971
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BMD
$1,039.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz DKK
kr6,754.995
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz HNL
L27,352.5336
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MUR
47,700.657
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz NAD
$18,134.5635
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz NOK
kr10,620.9306
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz NZD
$1,839.4371
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PAB
B/.1,039.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PGK
K4,375.1583
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz QAR
ر.ق3,782.7972
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz RSD
дин.106,115.7753
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz UZS
soʻm12,371,783.7348
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ALL
L87,409.6353
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ANG
ƒ1,860.2217
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz AWG
ƒ1,860.2217
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BBD
$2,078.46
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BAM
KM1,766.691
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BIF
Fr3,064,689.27
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BND
$1,350.999
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BSD
$1,039.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz JMD
$166,827.5919
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz KHR
4,173,610.0338
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz KMF
Fr442,711.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz LAK
22,591,956.0699
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz LKR
රු316,736.5194
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MDL
L17,604.5562
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MGA
Ar4,702,391.0424
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MOP
P8,313.84
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MVR
16,004.142
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MWK
MK1,801,089.513
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz MZN
MT66,458.7585
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz NPR
रु147,425.1678
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz PYG
7,370,219.16
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz RWF
Fr1,510,001.19
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SBD
$8,552.8629
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SCR
14,725.8891
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SRD
$40,010.355
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SVC
$9,093.2625
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz SZL
L18,144.9558
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TMT
m3,647.6973
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TND
د.ت3,075.08157
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz TTD
$7,045.9794
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz UGX
Sh3,620,677.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz XAF
Fr593,400.33
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz XCD
$2,805.921
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz XOF
Fr593,400.33
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz XPF
Fr107,040.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BWP
P14,029.605
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz BZD
$2,088.8523
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz CVE
$99,734.9031
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz DJF
Fr183,943.71
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz DOP
$66,864.0582
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz DZD
د.ج135,733.8303
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz FJD
$2,369.4444
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz GNF
Fr9,036,104.85
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz GTQ
Q7,960.5018
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz GYD
$217,406.916
1 ASML Holding NV(ASMLON) uz ISK
kr131,982.21

ASML Holding NV resurss

Dziļākai izpratnei par ASML Holding NV, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā ASML Holding NV vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ASML Holding NV

Kāda ir ASML Holding NV (ASMLON) vērtība šodien?
Reāllaika ASMLON cena USD ir 1,039.23 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASMLON uz USD cena?
Pašreizējā ASMLON uz USD cena ir $ 1,039.23. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ASML Holding NV tirgus maksimums?
ASMLON tirgus maksimums ir $ 1.55M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASMLON apjoms apgrozībā?
ASMLON apjoms apgrozībā ir 1.49K USD.
Kāda bija ASMLON vēsturiski augstākā cena?
ASMLON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1,087.8260089245405 USD apmērā.
Kāda bija ASMLON vēsturiski zemākā cena?
ASMLON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 732.0144981577465 USD.
Kāds ir ASMLON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASMLON tirdzniecības apjoms ir $ 55.33K USD.
Vai ASMLON šogad kāps augstāk?
ASMLON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASMLON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:51 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ASMLON uz USD kalkulators

Summa

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,039.23 USD

Tirgot ASMLON

ASMLON/USDT
$1,039.23
$1,039.23
-1.76%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,000.00

$3,152.40

$150.61

$1.0003

$2.1181

$100,000.00

$3,152.40

$150.61

$2.1181

$0.15316

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.5008

$0.11904

$0.0000000000000000000000000316

$0.000000000244

$0.0000731

