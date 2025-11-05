BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Arowana cena šodien ir 0.04146 USD. Seko līdzi reāllaika ARW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARW cenas tendenci MEXC.Reāllaika Arowana cena šodien ir 0.04146 USD. Seko līdzi reāllaika ARW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARW

ARW Cenas informācija

Kas ir ARW

ARW Tehniskais dokuments

ARW Oficiālā tīmekļa vietne

ARW Tokenomika

ARW Cenas prognoze

ARW Vēsture

ARW iegādes rokasgrāmata

ARW uz bezseguma valūtu konvertētājs

ARW Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Arowana logotips

Arowana kurss(ARW)

1 ARW uz USD reāllaika cena:

$0.04146
$0.04146$0.04146
+0.90%1D
USD
Arowana (ARW) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:43 (UTC+8)

Arowana (ARW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04067
$ 0.04067$ 0.04067
24h zemākā
$ 0.04344
$ 0.04344$ 0.04344
24h augstākā

$ 0.04067
$ 0.04067$ 0.04067

$ 0.04344
$ 0.04344$ 0.04344

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

+0.94%

+0.90%

-3.23%

-3.23%

Arowana (ARW) reāllaika cena ir $ 0.04146. Pēdējo 24 stundu laikā ARW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04067 līdz augstākajai $ 0.04344, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARW visu laiku augstākā cena ir $ 10.64117077383144, savukārt zemākā - $ 0.000425025916068227.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARW ir mainījies par +0.94% pēdējā stundā, par +0.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Arowana (ARW) tirgus informācija

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 790.65K
$ 790.65K$ 790.65K

$ 20.73M
$ 20.73M$ 20.73M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

Pašreizējais Arowana tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 790.65K. ARW apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 500000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.73M.

Arowana (ARW) cenas vēsture USD

Seko Arowana cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0003698+0.90%
30 dienas$ +0.01238+42.57%
60 dienas$ +0.01443+53.38%
90 dienas$ +0.01413+51.70%
Arowana Cenas izmaiņas šodien

Šodien ARW cena mainījās par $ +0.0003698 (+0.90%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Arowana 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.01238 (+42.57%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Arowana 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ARW piedzīvoja izmaiņas $ +0.01443 (+53.38%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Arowana 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01413 (+51.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Arowana (ARW) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Arowana cenas vēstures lapu.

Kas ir Arowana (ARW)?

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Arowana ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ARW steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Arowana mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Arowana pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Arowana cenas prognoze (USD)

Kāda būs Arowana (ARW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Arowana (ARW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Arowana prognozes.

Apskati Arowana cenas prognozi!

Arowana (ARW) tokenomika

Arowana (ARW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARW tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Arowana (ARW)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Arowana? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Arowana MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ARW uz vietējām valūtām

1 Arowana(ARW) uz VND
1,091.0199
1 Arowana(ARW) uz AUD
A$0.0638484
1 Arowana(ARW) uz GBP
0.0315096
1 Arowana(ARW) uz EUR
0.0360702
1 Arowana(ARW) uz USD
$0.04146
1 Arowana(ARW) uz MYR
RM0.1737174
1 Arowana(ARW) uz TRY
1.7450514
1 Arowana(ARW) uz JPY
¥6.34338
1 Arowana(ARW) uz ARS
ARS$60.4370712
1 Arowana(ARW) uz RUB
3.3578454
1 Arowana(ARW) uz INR
3.6787458
1 Arowana(ARW) uz IDR
Rp690.9997236
1 Arowana(ARW) uz PHP
2.4312144
1 Arowana(ARW) uz EGP
￡E.1.9614726
1 Arowana(ARW) uz BRL
R$0.223884
1 Arowana(ARW) uz CAD
C$0.0584586
1 Arowana(ARW) uz BDT
5.053974
1 Arowana(ARW) uz NGN
59.5688988
1 Arowana(ARW) uz COP
$160.07706
1 Arowana(ARW) uz ZAR
R.0.7272084
1 Arowana(ARW) uz UAH
1.7446368
1 Arowana(ARW) uz TZS
T.Sh.102.118053
1 Arowana(ARW) uz VES
Bs9.24558
1 Arowana(ARW) uz CLP
$39.22116
1 Arowana(ARW) uz PKR
Rs11.7215712
1 Arowana(ARW) uz KZT
21.729186
1 Arowana(ARW) uz THB
฿1.3520106
1 Arowana(ARW) uz TWD
NT$1.2819432
1 Arowana(ARW) uz AED
د.إ0.1521582
1 Arowana(ARW) uz CHF
Fr0.0335826
1 Arowana(ARW) uz HKD
HK$0.3221442
1 Arowana(ARW) uz AMD
֏15.860523
1 Arowana(ARW) uz MAD
.د.م0.3859926
1 Arowana(ARW) uz MXN
$0.7736436
1 Arowana(ARW) uz SAR
ريال0.155475
1 Arowana(ARW) uz ETB
Br6.3500136
1 Arowana(ARW) uz KES
KSh5.3582904
1 Arowana(ARW) uz JOD
د.أ0.02939514
1 Arowana(ARW) uz PLN
0.1538166
1 Arowana(ARW) uz RON
лв0.1836678
1 Arowana(ARW) uz SEK
kr0.3976014
1 Arowana(ARW) uz BGN
лв0.070482
1 Arowana(ARW) uz HUF
Ft14.0255034
1 Arowana(ARW) uz CZK
0.881025
1 Arowana(ARW) uz KWD
د.ك0.01272822
1 Arowana(ARW) uz ILS
0.1351596
1 Arowana(ARW) uz BOB
Bs0.2864886
1 Arowana(ARW) uz AZN
0.070482
1 Arowana(ARW) uz TJS
SM0.3822612
1 Arowana(ARW) uz GEL
0.1127712
1 Arowana(ARW) uz AOA
Kz37.828104
1 Arowana(ARW) uz BHD
.د.ب0.01563042
1 Arowana(ARW) uz BMD
$0.04146
1 Arowana(ARW) uz DKK
kr0.26949
1 Arowana(ARW) uz HNL
L1.0912272
1 Arowana(ARW) uz MUR
1.903014
1 Arowana(ARW) uz NAD
$0.723477
1 Arowana(ARW) uz NOK
kr0.4237212
1 Arowana(ARW) uz NZD
$0.0733842
1 Arowana(ARW) uz PAB
B/.0.04146
1 Arowana(ARW) uz PGK
K0.1745466
1 Arowana(ARW) uz QAR
ر.ق0.1509144
1 Arowana(ARW) uz RSD
дин.4.2334806
1 Arowana(ARW) uz UZS
soʻm493.5713496
1 Arowana(ARW) uz ALL
L3.4872006
1 Arowana(ARW) uz ANG
ƒ0.0742134
1 Arowana(ARW) uz AWG
ƒ0.0742134
1 Arowana(ARW) uz BBD
$0.08292
1 Arowana(ARW) uz BAM
KM0.070482
1 Arowana(ARW) uz BIF
Fr122.26554
1 Arowana(ARW) uz BND
$0.053898
1 Arowana(ARW) uz BSD
$0.04146
1 Arowana(ARW) uz JMD
$6.6555738
1 Arowana(ARW) uz KHR
166.5058476
1 Arowana(ARW) uz KMF
Fr17.66196
1 Arowana(ARW) uz LAK
901.3043298
1 Arowana(ARW) uz LKR
රු12.6361788
1 Arowana(ARW) uz MDL
L0.7023324
1 Arowana(ARW) uz MGA
Ar187.6015248
1 Arowana(ARW) uz MOP
P0.33168
1 Arowana(ARW) uz MVR
0.638484
1 Arowana(ARW) uz MWK
MK71.854326
1 Arowana(ARW) uz MZN
MT2.651367
1 Arowana(ARW) uz NPR
रु5.8815156
1 Arowana(ARW) uz PYG
294.03432
1 Arowana(ARW) uz RWF
Fr60.24138
1 Arowana(ARW) uz SBD
$0.3412158
1 Arowana(ARW) uz SCR
0.5874882
1 Arowana(ARW) uz SRD
$1.59621
1 Arowana(ARW) uz SVC
$0.362775
1 Arowana(ARW) uz SZL
L0.7238916
1 Arowana(ARW) uz TMT
m0.1455246
1 Arowana(ARW) uz TND
د.ت0.12268014
1 Arowana(ARW) uz TTD
$0.2810988
1 Arowana(ARW) uz UGX
Sh144.44664
1 Arowana(ARW) uz XAF
Fr23.67366
1 Arowana(ARW) uz XCD
$0.111942
1 Arowana(ARW) uz XOF
Fr23.67366
1 Arowana(ARW) uz XPF
Fr4.27038
1 Arowana(ARW) uz BWP
P0.55971
1 Arowana(ARW) uz BZD
$0.0833346
1 Arowana(ARW) uz CVE
$3.9789162
1 Arowana(ARW) uz DJF
Fr7.33842
1 Arowana(ARW) uz DOP
$2.6675364
1 Arowana(ARW) uz DZD
د.ج5.4150906
1 Arowana(ARW) uz FJD
$0.0945288
1 Arowana(ARW) uz GNF
Fr360.4947
1 Arowana(ARW) uz GTQ
Q0.3175836
1 Arowana(ARW) uz GYD
$8.673432
1 Arowana(ARW) uz ISK
kr5.26542

Arowana resurss

Dziļākai izpratnei par Arowana, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Arowana vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Arowana

Kāda ir Arowana (ARW) vērtība šodien?
Reāllaika ARW cena USD ir 0.04146 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARW uz USD cena?
Pašreizējā ARW uz USD cena ir $ 0.04146. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Arowana tirgus maksimums?
ARW tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARW apjoms apgrozībā?
ARW apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija ARW vēsturiski augstākā cena?
ARW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 10.64117077383144 USD apmērā.
Kāda bija ARW vēsturiski zemākā cena?
ARW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000425025916068227 USD.
Kāds ir ARW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARW tirdzniecības apjoms ir $ 790.65K USD.
Vai ARW šogad kāps augstāk?
ARW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:43 (UTC+8)

Arowana (ARW) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ARW uz USD kalkulators

Summa

ARW
ARW
USD
USD

1 ARW = 0.04146 USD

Tirgot ARW

ARW/USDT
$0.04146
$0.04146$0.04146
+0.87%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,009.21
$100,009.21$100,009.21

-3.07%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,153.63
$3,153.63$3,153.63

-10.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.70
$150.70$150.70

-6.67%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1209
$2.1209$2.1209

-7.06%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,009.21
$100,009.21$100,009.21

-3.07%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,153.63
$3,153.63$3,153.63

-10.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.70
$150.70$150.70

-6.67%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1209
$2.1209$2.1209

-7.06%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15334
$0.15334$0.15334

-6.46%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4821
$1.4821$1.4821

+888.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11934
$0.11934$0.11934

+677.96%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000316
$0.0000000000000000000000000316$0.0000000000000000000000000316

+357.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000242
$0.000000000242$0.000000000242

+181.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%