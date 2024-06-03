Artfi (ARTFI) tokenomika
Artfi (ARTFI) informācija
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi (ARTFI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Artfi (ARTFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Artfi (ARTFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Artfi (ARTFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ARTFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ARTFI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ARTFI tokenomiku, uzzini ARTFI tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties ARTFI
Vēlies iekļaut Artfi (ARTFI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ARTFI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Artfi (ARTFI) cenas vēsture
ARTFI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
ARTFI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARTFI? Mūsu ARTFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
Pirkt Artfi (ARTFI)
Summa
1 ARTFI = 0.003373 USD