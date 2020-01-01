ARMY (ARMY) tokenomika

ARMY (ARMY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ARMY (ARMY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ARMY (ARMY) informācija

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.xrparmy-cto.com/
Bloku pārlūks:
https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC

ARMY (ARMY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ARMY (ARMY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 589.00M
$ 589.00M$ 589.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1776
$ 0.1776$ 0.1776
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011288957080566169
$ 0.011288957080566169$ 0.011288957080566169
Pašreizējā cena:
$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189

ARMY (ARMY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ARMY (ARMY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARMY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARMY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARMY tokenomiku, uzzini ARMY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ARMY

Vēlies iekļaut ARMY (ARMY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ARMY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ARMY (ARMY) cenas vēsture

ARMY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ARMY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARMY? Mūsu ARMY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

