Reāllaika Arm Holdings PLC cena šodien ir 161.77 USD. Seko līdzi reāllaika ARMON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARMON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARMON

ARMON Cenas informācija

Kas ir ARMON

ARMON Oficiālā tīmekļa vietne

ARMON Tokenomika

ARMON Cenas prognoze

ARMON Vēsture

ARMON iegādes rokasgrāmata

ARMON uz bezseguma valūtu konvertētājs

ARMON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Arm Holdings PLC logotips

Arm Holdings PLC kurss(ARMON)

1 ARMON uz USD reāllaika cena:

$161.87
$161.87$161.87
-1.51%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:35 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 160.77
$ 160.77$ 160.77
24h zemākā
$ 169.99
$ 169.99$ 169.99
24h augstākā

$ 160.77
$ 160.77$ 160.77

$ 169.99
$ 169.99$ 169.99

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.14%

-1.51%

-6.68%

-6.68%

Arm Holdings PLC (ARMON) reāllaika cena ir $ 161.77. Pēdējo 24 stundu laikā ARMON tika tirgots robežās no zemākās $ 160.77 līdz augstākajai $ 169.99, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARMON visu laiku augstākā cena ir $ 191.8179294374928, savukārt zemākā - $ 130.83952449123566.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARMON ir mainījies par +0.14% pēdējā stundā, par -1.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) tirgus informācija

No.2179

$ 896.12K
$ 896.12K$ 896.12K

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

$ 896.12K
$ 896.12K$ 896.12K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.4949264
5,539.4949264 5,539.4949264

ETH

Pašreizējais Arm Holdings PLC tirgus maksimums ir $ 896.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.56K. ARMON apjoms apgrozībā ir 5.54K ar kopējo apjomu 5539.4949264. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 896.12K.

Arm Holdings PLC (ARMON) cenas vēsture USD

Seko Arm Holdings PLC cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.4817-1.51%
30 dienas$ +9.87+6.49%
60 dienas$ +61.77+61.77%
90 dienas$ +61.77+61.77%
Arm Holdings PLC Cenas izmaiņas šodien

Šodien ARMON cena mainījās par $ -2.4817 (-1.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Arm Holdings PLC 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +9.87 (+6.49%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Arm Holdings PLC 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ARMON piedzīvoja izmaiņas $ +61.77 (+61.77%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Arm Holdings PLC 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +61.77 (+61.77%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Arm Holdings PLC (ARMON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Arm Holdings PLC cenas vēstures lapu.

Kas ir Arm Holdings PLC (ARMON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Arm Holdings PLC ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ARMON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Arm Holdings PLC mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Arm Holdings PLC pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Arm Holdings PLC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Arm Holdings PLC (ARMON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Arm Holdings PLC (ARMON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Arm Holdings PLC prognozes.

Apskati Arm Holdings PLC cenas prognozi!

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomika

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARMON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Arm Holdings PLC (ARMON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Arm Holdings PLC? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Arm Holdings PLC MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ARMON uz vietējām valūtām

1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz VND
4,256,977.55
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AUD
A$249.1258
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz GBP
122.9452
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz EUR
140.7399
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz USD
$161.77
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MYR
RM677.8163
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TRY
6,808.8993
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz JPY
¥24,750.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ARS
ARS$235,815.3644
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz RUB
13,101.7523
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz INR
14,353.8521
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz IDR
Rp2,696,165.5882
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PHP
9,486.1928
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz EGP
￡E.7,653.3387
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BRL
R$873.558
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz CAD
C$228.0957
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BDT
19,719.763
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz NGN
232,427.9006
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz COP
$624,593.97
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ZAR
R.2,837.4458
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz UAH
6,807.2816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TZS
T.Sh.398,447.5985
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz VES
Bs36,074.71
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz CLP
$153,034.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PKR
Rs45,735.6144
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz KZT
84,783.657
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz THB
฿5,275.3197
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TWD
NT$5,001.9284
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AED
د.إ593.6959
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz CHF
Fr131.0337
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz HKD
HK$1,256.9529
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AMD
֏61,885.1135
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MAD
.د.م1,506.0787
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MXN
$3,018.6282
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SAR
ريال606.6375
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ETB
Br24,776.6932
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz KES
KSh20,907.1548
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz JOD
د.أ114.69493
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PLN
600.1667
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz RON
лв716.6411
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SEK
kr1,551.3743
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BGN
лв275.009
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz HUF
Ft54,725.1733
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz CZK
3,437.6125
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz KWD
د.ك49.66339
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ILS
527.3702
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BOB
Bs1,117.8307
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AZN
275.009
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TJS
SM1,491.5194
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz GEL
440.0144
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AOA
Kz147,598.948
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BHD
.د.ب60.98729
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BMD
$161.77
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz DKK
kr1,051.505
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz HNL
L4,257.7864
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MUR
7,425.243
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz NAD
$2,822.8865
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz NOK
kr1,653.2894
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz NZD
$286.3329
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PAB
B/.161.77
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PGK
K681.0517
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz QAR
ر.ق588.8428
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz RSD
дин.16,518.3347
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz UZS
soʻm1,925,833.0252
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ALL
L13,606.4747
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ANG
ƒ289.5683
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz AWG
ƒ289.5683
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BBD
$323.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BAM
KM275.009
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BIF
Fr477,059.73
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BND
$210.301
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BSD
$161.77
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz JMD
$25,968.9381
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz KHR
649,678.0262
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz KMF
Fr68,914.02
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz LAK
3,516,739.0601
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz LKR
රු49,304.2606
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MDL
L2,740.3838
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MGA
Ar731,989.8376
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MOP
P1,294.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MVR
2,491.258
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MWK
MK280,363.587
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz MZN
MT10,345.1915
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz NPR
रु22,948.6922
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz PYG
1,147,272.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz RWF
Fr235,051.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SBD
$1,331.3671
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SCR
2,292.2809
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SRD
$6,228.145
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SVC
$1,415.4875
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz SZL
L2,824.5042
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TMT
m567.8127
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TND
د.ت478.67743
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz TTD
$1,096.8006
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz UGX
Sh563,606.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz XAF
Fr92,370.67
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz XCD
$436.779
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz XOF
Fr92,370.67
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz XPF
Fr16,662.31
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BWP
P2,183.895
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz BZD
$325.1577
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz CVE
$15,525.0669
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz DJF
Fr28,633.29
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz DOP
$10,408.2818
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz DZD
د.ج21,128.7797
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz FJD
$368.8356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz GNF
Fr1,406,590.15
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz GTQ
Q1,239.1582
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz GYD
$33,842.284
1 Arm Holdings PLC(ARMON) uz ISK
kr20,544.79

Arm Holdings PLC resurss

Dziļākai izpratnei par Arm Holdings PLC, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Arm Holdings PLC vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Arm Holdings PLC

Kāda ir Arm Holdings PLC (ARMON) vērtība šodien?
Reāllaika ARMON cena USD ir 161.77 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARMON uz USD cena?
Pašreizējā ARMON uz USD cena ir $ 161.77. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Arm Holdings PLC tirgus maksimums?
ARMON tirgus maksimums ir $ 896.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARMON apjoms apgrozībā?
ARMON apjoms apgrozībā ir 5.54K USD.
Kāda bija ARMON vēsturiski augstākā cena?
ARMON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 191.8179294374928 USD apmērā.
Kāda bija ARMON vēsturiski zemākā cena?
ARMON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 130.83952449123566 USD.
Kāds ir ARMON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARMON tirdzniecības apjoms ir $ 57.56K USD.
Vai ARMON šogad kāps augstāk?
ARMON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARMON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:35 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ARMON uz USD kalkulators

Summa

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 161.77 USD

Tirgot ARMON

ARMON/USDT
$161.87
$161.87$161.87
-1.55%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

