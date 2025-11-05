BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AriaAI cena šodien ir 0.17145 USD. Seko līdzi reāllaika ARIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARIA cenas tendenci MEXC.Reāllaika AriaAI cena šodien ir 0.17145 USD. Seko līdzi reāllaika ARIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARIA

ARIA Cenas informācija

Kas ir ARIA

ARIA Tehniskais dokuments

ARIA Oficiālā tīmekļa vietne

ARIA Tokenomika

ARIA Cenas prognoze

ARIA Vēsture

ARIA iegādes rokasgrāmata

ARIA uz bezseguma valūtu konvertētājs

ARIA Tūlītējie darījumi

ARIA USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AriaAI logotips

AriaAI kurss(ARIA)

1 ARIA uz USD reāllaika cena:

$0.17131
$0.17131$0.17131
+0.51%1D
USD
AriaAI (ARIA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:20 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.16549
$ 0.16549$ 0.16549
24h zemākā
$ 0.18034
$ 0.18034$ 0.18034
24h augstākā

$ 0.16549
$ 0.16549$ 0.16549

$ 0.18034
$ 0.18034$ 0.18034

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-1.09%

+0.51%

+1.96%

+1.96%

AriaAI (ARIA) reāllaika cena ir $ 0.17145. Pēdējo 24 stundu laikā ARIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.16549 līdz augstākajai $ 0.18034, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARIA visu laiku augstākā cena ir $ 0.2461952287601809, savukārt zemākā - $ 0.03247204859891276.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARIA ir mainījies par -1.09% pēdējā stundā, par +0.51% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AriaAI (ARIA) tirgus informācija

No.545

$ 40.16M
$ 40.16M$ 40.16M

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 171.45M
$ 171.45M$ 171.45M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

Pašreizējais AriaAI tirgus maksimums ir $ 40.16M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.38M. ARIA apjoms apgrozībā ir 234.22M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 171.45M.

AriaAI (ARIA) cenas vēsture USD

Seko AriaAI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0008692+0.51%
30 dienas$ -0.01454-7.82%
60 dienas$ +0.05829+51.51%
90 dienas$ +0.15145+757.25%
AriaAI Cenas izmaiņas šodien

Šodien ARIA cena mainījās par $ +0.0008692 (+0.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AriaAI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01454 (-7.82%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AriaAI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ARIA piedzīvoja izmaiņas $ +0.05829 (+51.51%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AriaAI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.15145 (+757.25%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AriaAI (ARIA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AriaAI cenas vēstures lapu.

Kas ir AriaAI (ARIA)?

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AriaAI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ARIA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AriaAI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AriaAI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AriaAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs AriaAI (ARIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AriaAI (ARIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AriaAI prognozes.

Apskati AriaAI cenas prognozi!

AriaAI (ARIA) tokenomika

AriaAI (ARIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARIA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AriaAI (ARIA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AriaAI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AriaAI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ARIA uz vietējām valūtām

1 AriaAI(ARIA) uz VND
4,511.70675
1 AriaAI(ARIA) uz AUD
A$0.264033
1 AriaAI(ARIA) uz GBP
0.130302
1 AriaAI(ARIA) uz EUR
0.1491615
1 AriaAI(ARIA) uz USD
$0.17145
1 AriaAI(ARIA) uz MYR
RM0.7183755
1 AriaAI(ARIA) uz TRY
7.2163305
1 AriaAI(ARIA) uz JPY
¥26.23185
1 AriaAI(ARIA) uz ARS
ARS$249.926094
1 AriaAI(ARIA) uz RUB
13.8857355
1 AriaAI(ARIA) uz INR
15.2127585
1 AriaAI(ARIA) uz IDR
Rp2,857.498857
1 AriaAI(ARIA) uz PHP
10.053828
1 AriaAI(ARIA) uz EGP
￡E.8.1112995
1 AriaAI(ARIA) uz BRL
R$0.92583
1 AriaAI(ARIA) uz CAD
C$0.2417445
1 AriaAI(ARIA) uz BDT
20.899755
1 AriaAI(ARIA) uz NGN
246.335931
1 AriaAI(ARIA) uz COP
$661.96845
1 AriaAI(ARIA) uz ZAR
R.3.007233
1 AriaAI(ARIA) uz UAH
7.214616
1 AriaAI(ARIA) uz TZS
T.Sh.422.2899225
1 AriaAI(ARIA) uz VES
Bs38.23335
1 AriaAI(ARIA) uz CLP
$162.1917
1 AriaAI(ARIA) uz PKR
Rs48.472344
1 AriaAI(ARIA) uz KZT
89.856945
1 AriaAI(ARIA) uz THB
฿5.5909845
1 AriaAI(ARIA) uz TWD
NT$5.301234
1 AriaAI(ARIA) uz AED
د.إ0.6292215
1 AriaAI(ARIA) uz CHF
Fr0.1388745
1 AriaAI(ARIA) uz HKD
HK$1.3321665
1 AriaAI(ARIA) uz AMD
֏65.5881975
1 AriaAI(ARIA) uz MAD
.د.م1.5961995
1 AriaAI(ARIA) uz MXN
$3.199257
1 AriaAI(ARIA) uz SAR
ريال0.6429375
1 AriaAI(ARIA) uz ETB
Br26.259282
1 AriaAI(ARIA) uz KES
KSh22.158198
1 AriaAI(ARIA) uz JOD
د.أ0.12155805
1 AriaAI(ARIA) uz PLN
0.6360795
1 AriaAI(ARIA) uz RON
лв0.7595235
1 AriaAI(ARIA) uz SEK
kr1.6442055
1 AriaAI(ARIA) uz BGN
лв0.291465
1 AriaAI(ARIA) uz HUF
Ft57.9998205
1 AriaAI(ARIA) uz CZK
3.6433125
1 AriaAI(ARIA) uz KWD
د.ك0.05263515
1 AriaAI(ARIA) uz ILS
0.558927
1 AriaAI(ARIA) uz BOB
Bs1.1847195
1 AriaAI(ARIA) uz AZN
0.291465
1 AriaAI(ARIA) uz TJS
SM1.580769
1 AriaAI(ARIA) uz GEL
0.466344
1 AriaAI(ARIA) uz AOA
Kz156.43098
1 AriaAI(ARIA) uz BHD
.د.ب0.06463665
1 AriaAI(ARIA) uz BMD
$0.17145
1 AriaAI(ARIA) uz DKK
kr1.114425
1 AriaAI(ARIA) uz HNL
L4.512564
1 AriaAI(ARIA) uz MUR
7.869555
1 AriaAI(ARIA) uz NAD
$2.9918025
1 AriaAI(ARIA) uz NOK
kr1.752219
1 AriaAI(ARIA) uz NZD
$0.3034665
1 AriaAI(ARIA) uz PAB
B/.0.17145
1 AriaAI(ARIA) uz PGK
K0.7218045
1 AriaAI(ARIA) uz QAR
ر.ق0.624078
1 AriaAI(ARIA) uz RSD
дин.17.5067595
1 AriaAI(ARIA) uz UZS
soʻm2,041.071102
1 AriaAI(ARIA) uz ALL
L14.4206595
1 AriaAI(ARIA) uz ANG
ƒ0.3068955
1 AriaAI(ARIA) uz AWG
ƒ0.3068955
1 AriaAI(ARIA) uz BBD
$0.3429
1 AriaAI(ARIA) uz BAM
KM0.291465
1 AriaAI(ARIA) uz BIF
Fr505.60605
1 AriaAI(ARIA) uz BND
$0.222885
1 AriaAI(ARIA) uz BSD
$0.17145
1 AriaAI(ARIA) uz JMD
$27.5228685
1 AriaAI(ARIA) uz KHR
688.553487
1 AriaAI(ARIA) uz KMF
Fr73.0377
1 AriaAI(ARIA) uz LAK
3,727.1738385
1 AriaAI(ARIA) uz LKR
රු52.254531
1 AriaAI(ARIA) uz MDL
L2.904363
1 AriaAI(ARIA) uz MGA
Ar775.790676
1 AriaAI(ARIA) uz MOP
P1.3716
1 AriaAI(ARIA) uz MVR
2.64033
1 AriaAI(ARIA) uz MWK
MK297.139995
1 AriaAI(ARIA) uz MZN
MT10.9642275
1 AriaAI(ARIA) uz NPR
रु24.321897
1 AriaAI(ARIA) uz PYG
1,215.9234
1 AriaAI(ARIA) uz RWF
Fr249.11685
1 AriaAI(ARIA) uz SBD
$1.4110335
1 AriaAI(ARIA) uz SCR
2.4294465
1 AriaAI(ARIA) uz SRD
$6.600825
1 AriaAI(ARIA) uz SVC
$1.5001875
1 AriaAI(ARIA) uz SZL
L2.993517
1 AriaAI(ARIA) uz TMT
m0.6017895
1 AriaAI(ARIA) uz TND
د.ت0.50732055
1 AriaAI(ARIA) uz TTD
$1.162431
1 AriaAI(ARIA) uz UGX
Sh597.3318
1 AriaAI(ARIA) uz XAF
Fr97.89795
1 AriaAI(ARIA) uz XCD
$0.462915
1 AriaAI(ARIA) uz XOF
Fr97.89795
1 AriaAI(ARIA) uz XPF
Fr17.65935
1 AriaAI(ARIA) uz BWP
P2.314575
1 AriaAI(ARIA) uz BZD
$0.3446145
1 AriaAI(ARIA) uz CVE
$16.4540565
1 AriaAI(ARIA) uz DJF
Fr30.34665
1 AriaAI(ARIA) uz DOP
$11.031093
1 AriaAI(ARIA) uz DZD
د.ج22.3930845
1 AriaAI(ARIA) uz FJD
$0.390906
1 AriaAI(ARIA) uz GNF
Fr1,490.75775
1 AriaAI(ARIA) uz GTQ
Q1.313307
1 AriaAI(ARIA) uz GYD
$35.86734
1 AriaAI(ARIA) uz ISK
kr21.77415

AriaAI resurss

Dziļākai izpratnei par AriaAI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā AriaAI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AriaAI

Kāda ir AriaAI (ARIA) vērtība šodien?
Reāllaika ARIA cena USD ir 0.17145 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARIA uz USD cena?
Pašreizējā ARIA uz USD cena ir $ 0.17145. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AriaAI tirgus maksimums?
ARIA tirgus maksimums ir $ 40.16M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARIA apjoms apgrozībā?
ARIA apjoms apgrozībā ir 234.22M USD.
Kāda bija ARIA vēsturiski augstākā cena?
ARIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.2461952287601809 USD apmērā.
Kāda bija ARIA vēsturiski zemākā cena?
ARIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03247204859891276 USD.
Kāds ir ARIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARIA tirdzniecības apjoms ir $ 1.38M USD.
Vai ARIA šogad kāps augstāk?
ARIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:20 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ARIA uz USD kalkulators

Summa

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.17145 USD

Tirgot ARIA

ARIA/USDT
$0.17131
$0.17131$0.17131
+0.51%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,140.69
$3,140.69$3,140.69

-10.45%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.98
$149.98$149.98

-7.12%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1121
$2.1121$2.1121

-7.44%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,140.69
$3,140.69$3,140.69

-10.45%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.98
$149.98$149.98

-7.12%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1121
$2.1121$2.1121

-7.44%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15244
$0.15244$0.15244

-7.00%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4809
$1.4809$1.4809

+887.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12204
$0.12204$0.12204

+695.56%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000323
$0.0000000000000000000000000323$0.0000000000000000000000000323

+368.11%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000242
$0.000000000242$0.000000000242

+181.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%