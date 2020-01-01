ARI10 (ARI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ARI10 (ARI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ARI10 (ARI) informācija

ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ari10.com/en/token
Tehniskais dokuments:
https://ari10.com/en/token/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xD1e6f3f0a7f40d5412F7471875879381441BF722

ARI10 (ARI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ARI10 (ARI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 479.63M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.37M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.09
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003215494286215948
Pašreizējā cena:
$ 0.004946
ARI10 (ARI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ARI10 (ARI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARI tokenomiku, uzzini ARI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.