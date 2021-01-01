ApolloX (APX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ApolloX (APX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ApolloX (APX) informācija

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD
Tehniskais dokuments:
https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3

ApolloX (APX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ApolloX (APX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 63.39M
Kopējais apjoms:
$ 3.98B
Apjoms apgrozībā:
$ 598.64M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 420.94M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.26
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.019986318316426218
Pašreizējā cena:
$ 0.10589
ApolloX (APX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ApolloX (APX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais APX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu APX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti APX tokenomiku, uzzini APX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties APX

Vēlies iekļaut ApolloX (APX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas APX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ApolloX (APX) cenas vēsture

APX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

APX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas APX? Mūsu APX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

