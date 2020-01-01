Apu Apustaja (APU) tokenomika

Apu Apustaja (APU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Apu Apustaja (APU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Apu Apustaja (APU) informācija

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://apu.io/
Tehniskais dokuments:
https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq

Apu Apustaja (APU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Apu Apustaja (APU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 58.35M
$ 58.35M
$ 58.35M$ 58.35M
Kopējais apjoms:
$ 337.89B
$ 337.89B$ 337.89B
Apjoms apgrozībā:
$ 337.89B
$ 337.89B$ 337.89B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 72.65M
$ 72.65M
$ 72.65M$ 72.65M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00148
$ 0.00148
$ 0.00148$ 0.00148
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029$ 0.00000001170769029
Pašreizējā cena:
$ 0.0001727
$ 0.0001727$ 0.0001727

Apu Apustaja (APU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Apu Apustaja (APU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais APU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu APU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti APU tokenomiku, uzzini APU tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties APU

Vēlies iekļaut Apu Apustaja (APU) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas APU iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Apu Apustaja (APU) cenas vēsture

APU cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

APU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas APU? Mūsu APU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.