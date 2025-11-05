BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AppLovin cena šodien ir 617.37 USD. Seko līdzi reāllaika APPON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APPON cenas tendenci MEXC.Reāllaika AppLovin cena šodien ir 617.37 USD. Seko līdzi reāllaika APPON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APPON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APPON

APPON Cenas informācija

Kas ir APPON

APPON Oficiālā tīmekļa vietne

APPON Tokenomika

APPON Cenas prognoze

APPON Vēsture

APPON iegādes rokasgrāmata

APPON uz bezseguma valūtu konvertētājs

APPON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AppLovin logotips

AppLovin kurss(APPON)

1 APPON uz USD reāllaika cena:

$617.29
$617.29$617.29
-0.58%1D
USD
AppLovin (APPON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:04 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 610.79
$ 610.79$ 610.79
24h zemākā
$ 634.76
$ 634.76$ 634.76
24h augstākā

$ 610.79
$ 610.79$ 610.79

$ 634.76
$ 634.76$ 634.76

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368

+0.19%

-0.58%

-1.22%

-1.22%

AppLovin (APPON) reāllaika cena ir $ 617.37. Pēdējo 24 stundu laikā APPON tika tirgots robežās no zemākās $ 610.79 līdz augstākajai $ 634.76, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APPON visu laiku augstākā cena ir $ 726.556761752886, savukārt zemākā - $ 470.4602767878368.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APPON ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -0.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AppLovin (APPON) tirgus informācija

No.2750

$ 271.66K
$ 271.66K$ 271.66K

$ 57.68K
$ 57.68K$ 57.68K

$ 271.66K
$ 271.66K$ 271.66K

440.04
440.04 440.04

440.03549553
440.03549553 440.03549553

ETH

Pašreizējais AppLovin tirgus maksimums ir $ 271.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.68K. APPON apjoms apgrozībā ir 440.04 ar kopējo apjomu 440.03549553. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 271.66K.

AppLovin (APPON) cenas vēsture USD

Seko AppLovin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.6012-0.58%
30 dienas$ -56.88-8.44%
60 dienas$ +117.37+23.47%
90 dienas$ +117.37+23.47%
AppLovin Cenas izmaiņas šodien

Šodien APPON cena mainījās par $ -3.6012 (-0.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

AppLovin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -56.88 (-8.44%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

AppLovin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, APPON piedzīvoja izmaiņas $ +117.37 (+23.47%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

AppLovin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +117.37 (+23.47%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu AppLovin (APPON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati AppLovin cenas vēstures lapu.

Kas ir AppLovin (APPON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu AppLovin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt APPON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par AppLovin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu AppLovin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

AppLovin cenas prognoze (USD)

Kāda būs AppLovin (APPON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AppLovin (APPON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AppLovin prognozes.

Apskati AppLovin cenas prognozi!

AppLovin (APPON) tokenomika

AppLovin (APPON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APPON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties AppLovin (APPON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties AppLovin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties AppLovin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

APPON uz vietējām valūtām

1 AppLovin(APPON) uz VND
16,246,091.55
1 AppLovin(APPON) uz AUD
A$950.7498
1 AppLovin(APPON) uz GBP
469.2012
1 AppLovin(APPON) uz EUR
537.1119
1 AppLovin(APPON) uz USD
$617.37
1 AppLovin(APPON) uz MYR
RM2,586.7803
1 AppLovin(APPON) uz TRY
25,985.1033
1 AppLovin(APPON) uz JPY
¥94,457.61
1 AppLovin(APPON) uz ARS
ARS$899,952.5964
1 AppLovin(APPON) uz RUB
50,000.7963
1 AppLovin(APPON) uz INR
54,779.2401
1 AppLovin(APPON) uz IDR
Rp10,289,495.8842
1 AppLovin(APPON) uz PHP
36,202.5768
1 AppLovin(APPON) uz EGP
￡E.29,207.7747
1 AppLovin(APPON) uz BRL
R$3,333.798
1 AppLovin(APPON) uz CAD
C$870.4917
1 AppLovin(APPON) uz BDT
75,257.403
1 AppLovin(APPON) uz NGN
887,024.8686
1 AppLovin(APPON) uz COP
$2,383,665.57
1 AppLovin(APPON) uz ZAR
R.10,828.6698
1 AppLovin(APPON) uz UAH
25,978.9296
1 AppLovin(APPON) uz TZS
T.Sh.1,520,613.1785
1 AppLovin(APPON) uz VES
Bs137,673.51
1 AppLovin(APPON) uz CLP
$584,032.02
1 AppLovin(APPON) uz PKR
Rs174,542.8464
1 AppLovin(APPON) uz KZT
323,563.617
1 AppLovin(APPON) uz THB
฿20,132.4357
1 AppLovin(APPON) uz TWD
NT$19,089.0804
1 AppLovin(APPON) uz AED
د.إ2,265.7479
1 AppLovin(APPON) uz CHF
Fr500.0697
1 AppLovin(APPON) uz HKD
HK$4,796.9649
1 AppLovin(APPON) uz AMD
֏236,174.8935
1 AppLovin(APPON) uz MAD
.د.م5,747.7147
1 AppLovin(APPON) uz MXN
$11,520.1242
1 AppLovin(APPON) uz SAR
ريال2,315.1375
1 AppLovin(APPON) uz ETB
Br94,556.3892
1 AppLovin(APPON) uz KES
KSh79,788.8988
1 AppLovin(APPON) uz JOD
د.أ437.71533
1 AppLovin(APPON) uz PLN
2,290.4427
1 AppLovin(APPON) uz RON
лв2,734.9491
1 AppLovin(APPON) uz SEK
kr5,920.5783
1 AppLovin(APPON) uz BGN
лв1,049.529
1 AppLovin(APPON) uz HUF
Ft208,850.0973
1 AppLovin(APPON) uz CZK
13,119.1125
1 AppLovin(APPON) uz KWD
د.ك189.53259
1 AppLovin(APPON) uz ILS
2,012.6262
1 AppLovin(APPON) uz BOB
Bs4,266.0267
1 AppLovin(APPON) uz AZN
1,049.529
1 AppLovin(APPON) uz TJS
SM5,692.1514
1 AppLovin(APPON) uz GEL
1,679.2464
1 AppLovin(APPON) uz AOA
Kz563,288.388
1 AppLovin(APPON) uz BHD
.د.ب232.74849
1 AppLovin(APPON) uz BMD
$617.37
1 AppLovin(APPON) uz DKK
kr4,012.905
1 AppLovin(APPON) uz HNL
L16,249.1784
1 AppLovin(APPON) uz MUR
28,337.283
1 AppLovin(APPON) uz NAD
$10,773.1065
1 AppLovin(APPON) uz NOK
kr6,309.5214
1 AppLovin(APPON) uz NZD
$1,092.7449
1 AppLovin(APPON) uz PAB
B/.617.37
1 AppLovin(APPON) uz PGK
K2,599.1277
1 AppLovin(APPON) uz QAR
ر.ق2,247.2268
1 AppLovin(APPON) uz RSD
дин.63,039.6507
1 AppLovin(APPON) uz UZS
soʻm7,349,641.6812
1 AppLovin(APPON) uz ALL
L51,926.9907
1 AppLovin(APPON) uz ANG
ƒ1,105.0923
1 AppLovin(APPON) uz AWG
ƒ1,105.0923
1 AppLovin(APPON) uz BBD
$1,234.74
1 AppLovin(APPON) uz BAM
KM1,049.529
1 AppLovin(APPON) uz BIF
Fr1,820,624.13
1 AppLovin(APPON) uz BND
$802.581
1 AppLovin(APPON) uz BSD
$617.37
1 AppLovin(APPON) uz JMD
$99,106.4061
1 AppLovin(APPON) uz KHR
2,479,394.9622
1 AppLovin(APPON) uz KMF
Fr262,999.62
1 AppLovin(APPON) uz LAK
13,421,086.6881
1 AppLovin(APPON) uz LKR
රු188,162.0286
1 AppLovin(APPON) uz MDL
L10,458.2478
1 AppLovin(APPON) uz MGA
Ar2,793,525.1656
1 AppLovin(APPON) uz MOP
P4,938.96
1 AppLovin(APPON) uz MVR
9,507.498
1 AppLovin(APPON) uz MWK
MK1,069,963.947
1 AppLovin(APPON) uz MZN
MT39,480.8115
1 AppLovin(APPON) uz NPR
रु87,580.1082
1 AppLovin(APPON) uz PYG
4,378,388.04
1 AppLovin(APPON) uz RWF
Fr897,038.61
1 AppLovin(APPON) uz SBD
$5,080.9551
1 AppLovin(APPON) uz SCR
8,748.1329
1 AppLovin(APPON) uz SRD
$23,768.745
1 AppLovin(APPON) uz SVC
$5,401.9875
1 AppLovin(APPON) uz SZL
L10,779.2802
1 AppLovin(APPON) uz TMT
m2,166.9687
1 AppLovin(APPON) uz TND
د.ت1,826.79783
1 AppLovin(APPON) uz TTD
$4,185.7686
1 AppLovin(APPON) uz UGX
Sh2,150,917.08
1 AppLovin(APPON) uz XAF
Fr352,518.27
1 AppLovin(APPON) uz XCD
$1,666.899
1 AppLovin(APPON) uz XOF
Fr352,518.27
1 AppLovin(APPON) uz XPF
Fr63,589.11
1 AppLovin(APPON) uz BWP
P8,334.495
1 AppLovin(APPON) uz BZD
$1,240.9137
1 AppLovin(APPON) uz CVE
$59,248.9989
1 AppLovin(APPON) uz DJF
Fr109,274.49
1 AppLovin(APPON) uz DOP
$39,721.5858
1 AppLovin(APPON) uz DZD
د.ج80,634.6957
1 AppLovin(APPON) uz FJD
$1,407.6036
1 AppLovin(APPON) uz GNF
Fr5,368,032.15
1 AppLovin(APPON) uz GTQ
Q4,729.0542
1 AppLovin(APPON) uz GYD
$129,153.804
1 AppLovin(APPON) uz ISK
kr78,405.99

AppLovin resurss

Dziļākai izpratnei par AppLovin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā AppLovin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par AppLovin

Kāda ir AppLovin (APPON) vērtība šodien?
Reāllaika APPON cena USD ir 617.37 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APPON uz USD cena?
Pašreizējā APPON uz USD cena ir $ 617.37. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AppLovin tirgus maksimums?
APPON tirgus maksimums ir $ 271.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APPON apjoms apgrozībā?
APPON apjoms apgrozībā ir 440.04 USD.
Kāda bija APPON vēsturiski augstākā cena?
APPON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 726.556761752886 USD apmērā.
Kāda bija APPON vēsturiski zemākā cena?
APPON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 470.4602767878368 USD.
Kāds ir APPON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APPON tirdzniecības apjoms ir $ 57.68K USD.
Vai APPON šogad kāps augstāk?
APPON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APPON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:21:04 (UTC+8)

AppLovin (APPON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

APPON uz USD kalkulators

Summa

APPON
APPON
USD
USD

1 APPON = 617.37 USD

Tirgot APPON

APPON/USDT
$617.29
$617.29$617.29
-0.84%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,156.24
$3,156.24$3,156.24

-10.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.65
$150.65$150.65

-6.70%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1198
$2.1198$2.1198

-7.11%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,156.24
$3,156.24$3,156.24

-10.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.65
$150.65$150.65

-6.70%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1198
$2.1198$2.1198

-7.11%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15304
$0.15304$0.15304

-6.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4428
$1.4428$1.4428

+861.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12204
$0.12204$0.12204

+695.56%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000323
$0.0000000000000000000000000323$0.0000000000000000000000000323

+368.11%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000242
$0.000000000242$0.000000000242

+181.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%