RWAX (APP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RWAX (APP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
RWAX (APP) informācija

Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rwax.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.rwax.org
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439

RWAX (APP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RWAX (APP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.05206
$ 0.05206$ 0.05206
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001953384455000697
$ 0.001953384455000697$ 0.001953384455000697
Pašreizējā cena:
$ 0.002585
$ 0.002585$ 0.002585

RWAX (APP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RWAX (APP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais APP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu APP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti APP tokenomiku, uzzini APP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties APP

Vēlies iekļaut RWAX (APP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas APP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

RWAX (APP) cenas vēsture

APP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

APP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas APP? Mūsu APP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.