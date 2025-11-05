BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika America Party cena šodien ir 0.0006202 USD. Seko līdzi reāllaika APETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APETH cenas tendenci MEXC.Reāllaika America Party cena šodien ir 0.0006202 USD. Seko līdzi reāllaika APETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APETH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APETH

APETH Cenas informācija

Kas ir APETH

APETH Oficiālā tīmekļa vietne

APETH Tokenomika

APETH Cenas prognoze

APETH Vēsture

APETH iegādes rokasgrāmata

APETH uz bezseguma valūtu konvertētājs

APETH Tūlītējie darījumi

APETH USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

America Party logotips

America Party kurss(APETH)

1 APETH uz USD reāllaika cena:

$0.0006202
$0.0006202$0.0006202
+0.69%1D
USD
America Party (APETH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:56 (UTC+8)

America Party (APETH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0006148
$ 0.0006148$ 0.0006148
24h zemākā
$ 0.0008164
$ 0.0008164$ 0.0008164
24h augstākā

$ 0.0006148
$ 0.0006148$ 0.0006148

$ 0.0008164
$ 0.0008164$ 0.0008164

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.29%

+0.69%

-29.56%

-29.56%

America Party (APETH) reāllaika cena ir $ 0.0006202. Pēdējo 24 stundu laikā APETH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0006148 līdz augstākajai $ 0.0008164, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APETH visu laiku augstākā cena ir $ 0.041828596012183014, savukārt zemākā - $ 0.000003393228455216.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APETH ir mainījies par -0.29% pēdējā stundā, par +0.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

America Party (APETH) tirgus informācija

No.2330

$ 620.20K
$ 620.20K$ 620.20K

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 620.20K
$ 620.20K$ 620.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Pašreizējais America Party tirgus maksimums ir $ 620.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.81K. APETH apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 620.20K.

America Party (APETH) cenas vēsture USD

Seko America Party cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00000425+0.69%
30 dienas$ -0.0008368-57.44%
60 dienas$ -0.0020468-76.75%
90 dienas$ -0.0052048-89.36%
America Party Cenas izmaiņas šodien

Šodien APETH cena mainījās par $ +0.00000425 (+0.69%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

America Party 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0008368 (-57.44%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

America Party 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, APETH piedzīvoja izmaiņas $ -0.0020468 (-76.75%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

America Party 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0052048 (-89.36%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu America Party (APETH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati America Party cenas vēstures lapu.

Kas ir America Party (APETH)?

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu America Party ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt APETH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par America Party mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu America Party pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

America Party cenas prognoze (USD)

Kāda būs America Party (APETH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu America Party (APETH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa America Party prognozes.

Apskati America Party cenas prognozi!

America Party (APETH) tokenomika

America Party (APETH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APETH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties America Party (APETH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties America Party? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties America Party MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

APETH uz vietējām valūtām

1 America Party(APETH) uz VND
16.320563
1 America Party(APETH) uz AUD
A$0.000955108
1 America Party(APETH) uz GBP
0.000471352
1 America Party(APETH) uz EUR
0.000539574
1 America Party(APETH) uz USD
$0.0006202
1 America Party(APETH) uz MYR
RM0.002598638
1 America Party(APETH) uz TRY
0.026104218
1 America Party(APETH) uz JPY
¥0.0948906
1 America Party(APETH) uz ARS
ARS$0.904077944
1 America Party(APETH) uz RUB
0.050229998
1 America Party(APETH) uz INR
0.055030346
1 America Party(APETH) uz IDR
Rp10.336662532
1 America Party(APETH) uz PHP
0.036368528
1 America Party(APETH) uz EGP
￡E.0.029341662
1 America Party(APETH) uz BRL
R$0.00334908
1 America Party(APETH) uz CAD
C$0.000874482
1 America Party(APETH) uz BDT
0.07560238
1 America Party(APETH) uz NGN
0.891090956
1 America Party(APETH) uz COP
$2.3945922
1 America Party(APETH) uz ZAR
R.0.010878308
1 America Party(APETH) uz UAH
0.026098016
1 America Party(APETH) uz TZS
T.Sh.1.52758361
1 America Party(APETH) uz VES
Bs0.1383046
1 America Party(APETH) uz CLP
$0.5867092
1 America Party(APETH) uz PKR
Rs0.175342944
1 America Party(APETH) uz KZT
0.32504682
1 America Party(APETH) uz THB
฿0.020224722
1 America Party(APETH) uz TWD
NT$0.019176584
1 America Party(APETH) uz AED
د.إ0.002276134
1 America Party(APETH) uz CHF
Fr0.000502362
1 America Party(APETH) uz HKD
HK$0.004818954
1 America Party(APETH) uz AMD
֏0.23725751
1 America Party(APETH) uz MAD
.د.م0.005774062
1 America Party(APETH) uz MXN
$0.011572932
1 America Party(APETH) uz SAR
ريال0.00232575
1 America Party(APETH) uz ETB
Br0.094989832
1 America Party(APETH) uz KES
KSh0.080154648
1 America Party(APETH) uz JOD
د.أ0.0004397218
1 America Party(APETH) uz PLN
0.002300942
1 America Party(APETH) uz RON
лв0.002747486
1 America Party(APETH) uz SEK
kr0.005947718
1 America Party(APETH) uz BGN
лв0.00105434
1 America Party(APETH) uz HUF
Ft0.209807458
1 America Party(APETH) uz CZK
0.01317925
1 America Party(APETH) uz KWD
د.ك0.0001904014
1 America Party(APETH) uz ILS
0.002021852
1 America Party(APETH) uz BOB
Bs0.004285582
1 America Party(APETH) uz AZN
0.00105434
1 America Party(APETH) uz TJS
SM0.005718244
1 America Party(APETH) uz GEL
0.001686944
1 America Party(APETH) uz AOA
Kz0.56587048
1 America Party(APETH) uz BHD
.د.ب0.0002338154
1 America Party(APETH) uz BMD
$0.0006202
1 America Party(APETH) uz DKK
kr0.0040313
1 America Party(APETH) uz HNL
L0.016323664
1 America Party(APETH) uz MUR
0.02846718
1 America Party(APETH) uz NAD
$0.01082249
1 America Party(APETH) uz NOK
kr0.006338444
1 America Party(APETH) uz NZD
$0.001097754
1 America Party(APETH) uz PAB
B/.0.0006202
1 America Party(APETH) uz PGK
K0.002611042
1 America Party(APETH) uz QAR
ر.ق0.002257528
1 America Party(APETH) uz RSD
дин.0.063328622
1 America Party(APETH) uz UZS
soʻm7.383332152
1 America Party(APETH) uz ALL
L0.052165022
1 America Party(APETH) uz ANG
ƒ0.001110158
1 America Party(APETH) uz AWG
ƒ0.001110158
1 America Party(APETH) uz BBD
$0.0012404
1 America Party(APETH) uz BAM
KM0.00105434
1 America Party(APETH) uz BIF
Fr1.8289698
1 America Party(APETH) uz BND
$0.00080626
1 America Party(APETH) uz BSD
$0.0006202
1 America Party(APETH) uz JMD
$0.099560706
1 America Party(APETH) uz KHR
2.490760412
1 America Party(APETH) uz KMF
Fr0.2642052
1 America Party(APETH) uz LAK
13.482608426
1 America Party(APETH) uz LKR
රු0.189024556
1 America Party(APETH) uz MDL
L0.010506188
1 America Party(APETH) uz MGA
Ar2.806330576
1 America Party(APETH) uz MOP
P0.0049616
1 America Party(APETH) uz MVR
0.00955108
1 America Party(APETH) uz MWK
MK1.07486862
1 America Party(APETH) uz MZN
MT0.03966179
1 America Party(APETH) uz NPR
रु0.087981572
1 America Party(APETH) uz PYG
4.3984584
1 America Party(APETH) uz RWF
Fr0.9011506
1 America Party(APETH) uz SBD
$0.005104246
1 America Party(APETH) uz SCR
0.008788234
1 America Party(APETH) uz SRD
$0.0238777
1 America Party(APETH) uz SVC
$0.00542675
1 America Party(APETH) uz SZL
L0.010828692
1 America Party(APETH) uz TMT
m0.002176902
1 America Party(APETH) uz TND
د.ت0.0018351718
1 America Party(APETH) uz TTD
$0.004204956
1 America Party(APETH) uz UGX
Sh2.1607768
1 America Party(APETH) uz XAF
Fr0.3541342
1 America Party(APETH) uz XCD
$0.00167454
1 America Party(APETH) uz XOF
Fr0.3541342
1 America Party(APETH) uz XPF
Fr0.0638806
1 America Party(APETH) uz BWP
P0.0083727
1 America Party(APETH) uz BZD
$0.001246602
1 America Party(APETH) uz CVE
$0.059520594
1 America Party(APETH) uz DJF
Fr0.1097754
1 America Party(APETH) uz DOP
$0.039903668
1 America Party(APETH) uz DZD
د.ج0.081004322
1 America Party(APETH) uz FJD
$0.001414056
1 America Party(APETH) uz GNF
Fr5.392639
1 America Party(APETH) uz GTQ
Q0.004750732
1 America Party(APETH) uz GYD
$0.12974584
1 America Party(APETH) uz ISK
kr0.0787654

America Party resurss

Dziļākai izpratnei par America Party, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā America Party vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par America Party

Kāda ir America Party (APETH) vērtība šodien?
Reāllaika APETH cena USD ir 0.0006202 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APETH uz USD cena?
Pašreizējā APETH uz USD cena ir $ 0.0006202. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir America Party tirgus maksimums?
APETH tirgus maksimums ir $ 620.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APETH apjoms apgrozībā?
APETH apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija APETH vēsturiski augstākā cena?
APETH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.041828596012183014 USD apmērā.
Kāda bija APETH vēsturiski zemākā cena?
APETH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000003393228455216 USD.
Kāds ir APETH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APETH tirdzniecības apjoms ir $ 54.81K USD.
Vai APETH šogad kāps augstāk?
APETH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APETH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:20:56 (UTC+8)

America Party (APETH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

APETH uz USD kalkulators

Summa

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006202 USD

Tirgot APETH

APETH/USDT
$0.0006202
$0.0006202$0.0006202
+0.53%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,036.39
$100,036.39$100,036.39

-3.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,163.41
$3,163.41$3,163.41

-9.80%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.85
$150.85$150.85

-6.58%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1246
$2.1246$2.1246

-6.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,036.39
$100,036.39$100,036.39

-3.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,163.41
$3,163.41$3,163.41

-9.80%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.85
$150.85$150.85

-6.58%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1246
$2.1246$2.1246

-6.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15331
$0.15331$0.15331

-6.47%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4470
$1.4470$1.4470

+864.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12204
$0.12204$0.12204

+695.56%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000323
$0.0000000000000000000000000323$0.0000000000000000000000000323

+368.11%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000242
$0.000000000242$0.000000000242

+181.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000783
$0.0000783$0.0000783

+90.97%