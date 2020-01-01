ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ANyONe Protocol (ANYONE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ANyONe Protocol (ANYONE) informācija

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://anyone.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.anyone.io
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 54.37M
$ 54.37M$ 54.37M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 97.50M
$ 97.50M$ 97.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 55.76M
$ 55.76M$ 55.76M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.365
$ 2.365$ 2.365
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092
Pašreizējā cena:
$ 0.5576
$ 0.5576$ 0.5576

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ANYONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ANYONE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ANYONE tokenomiku, uzzini ANYONE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ANYONE

Vēlies iekļaut ANyONe Protocol (ANYONE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ANYONE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ANyONe Protocol (ANYONE) cenas vēsture

ANYONE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ANYONE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ANYONE? Mūsu ANYONE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.