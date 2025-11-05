BiržaDEX+
Reāllaika Ant Token cena šodien ir 0.0000016 USD. Seko līdzi reāllaika ANTY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANTY cenas tendenci MEXC.

Ant Token logotips

Ant Token kurss(ANTY)

1 ANTY uz USD reāllaika cena:

$0.0000016
$0.0000016$0.0000016
-58.97%1D
USD
Ant Token (ANTY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:36:01 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014
24h zemākā
$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153
24h augstākā

$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014

$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153

--
----

--
----

+6.66%

-58.97%

-99.92%

-99.92%

Ant Token (ANTY) reāllaika cena ir $ 0.0000016. Pēdējo 24 stundu laikā ANTY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000014 līdz augstākajai $ 0.0000153, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANTY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANTY ir mainījies par +6.66% pēdējā stundā, par -58.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -99.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ant Token (ANTY) tirgus informācija

--
----

$ 220.74K
$ 220.74K$ 220.74K

$ 160.00
$ 160.00$ 160.00

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Pašreizējais Ant Token tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 220.74K. ANTY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 160.00.

Ant Token (ANTY) cenas vēsture USD

Seko Ant Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000023-58.97%
30 dienas$ -0.0009984-99.84%
60 dienas$ -0.0009984-99.84%
90 dienas$ -0.0009984-99.84%
Ant Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien ANTY cena mainījās par $ -0.0000023 (-58.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Ant Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0009984 (-99.84%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Ant Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ANTY piedzīvoja izmaiņas $ -0.0009984 (-99.84%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Ant Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0009984 (-99.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Ant Token (ANTY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Ant Token cenas vēstures lapu.

Kas ir Ant Token (ANTY)?

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Ant Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ANTY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Ant Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Ant Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Ant Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ant Token (ANTY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ant Token (ANTY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ant Token prognozes.

Apskati Ant Token cenas prognozi!

Ant Token (ANTY) tokenomika

Ant Token (ANTY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANTY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Ant Token (ANTY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Ant Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Ant Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Ant Token resurss

Dziļākai izpratnei par Ant Token, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Ant Token vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Ant Token

Kāda ir Ant Token (ANTY) vērtība šodien?
Reāllaika ANTY cena USD ir 0.0000016 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANTY uz USD cena?
Pašreizējā ANTY uz USD cena ir $ 0.0000016. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ant Token tirgus maksimums?
ANTY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANTY apjoms apgrozībā?
ANTY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ANTY vēsturiski augstākā cena?
ANTY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ANTY vēsturiski zemākā cena?
ANTY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ANTY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANTY tirdzniecības apjoms ir $ 220.74K USD.
Vai ANTY šogad kāps augstāk?
ANTY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANTY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:36:01 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

